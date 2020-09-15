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15 сентября 2020 г.

Закон Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2020 года № 2252-З № 417-VI "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Дата подписания 14 сентября 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Настоящий Закон в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1237-3 № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)".

Статья 1

1. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в Республике Саха (Якутия) в размере 14 652 рублей.

2. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в первой зоне Республики Саха (Якутия) в размере 17 447 рублей, во второй зоне Республики Саха (Якутия) - в размере 14 309 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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