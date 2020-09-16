Что предложит VI Фестиваль венгерского кино

С 18 по 22 сентября в Москве пройдет VI фестиваль венгерского кино CIFRA, в рамках которого будут показаны пять фильмов, представляющие различные жанры современного кинематографа этой страны.

"Партизаны" (Guerilla) Дьёрдя Мора Карпати обращают зрителей к событиям середины позапрошлого века и венгерскому национально-освободительному движению, чьи усилия по осуществлению революции завершились провалом в 1849 году. К вынужденным скрываться в лесах полуголодным бунтовщикам примыкает молодой Барнабаш, далекий от политики и идей борьбы. Однако нахождение среди преследуемых заставляет его молниеносно повзрослеть и найти свой личный смысл в происходящем.

Зрителям будут представлены два фильма талантливого режиссера и сценариста Дьёрдя Палфи - искрометная дебютная лента "Икота" (Hukkle) о странном случае в венгерской провинции, когда сельские жители один за другим уходят в мир иной без видимых причин, а также вольная экранизация романа Станислава Лема "Глас Господа" (Az Úr Hangja).

Обаятельные "Плохие стихи" (Rossz versek) Габора Реиса расскажут о 33-летнем Тамаше, который переживает экзистенциальный кризис, усугубляющийся расставанием со спутницей жизни. Молодой человек оказывается во власти депрессии, его безраздельное внимание обращается вовнутрь - и там ждет встреча с самим собой, в разные отрезки собственной жизни. Такое столкновение приводит главного героя к разным, порою неожиданным открытиям.

"Один день" (Egy nap) Жофии Силади разворачивают временное и сюжетное полотно длиной в 24 часа, за которые жизнь Анны претерпевает головокружительные изменения - она узнает, что подруга испытывает глубокие чувства к ее мужу, заинтригована тем, были ли между ними двумя отношения, с болью думает о судьбе собственной семейной жизни и будущем трех детей. Анне предстоит понять, чем именно является этот кризис - надуманным поводом, скрывающим внутреннюю тревогу, или реальным фиаско.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.