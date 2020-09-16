Новости

Тизер: South Park выпустит спецэпизод про пандемию коронавируса 11:01
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 15.09.2020
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 15.09.2020
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 15.09.2020
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 15.09.2020

Что предложит VI Фестиваль венгерского кино

Журнал
    16.09.2020, 11:52
Текст:   Юлия Авакова
С 18 по 22 сентября в Москве пройдет VI фестиваль венгерского кино CIFRA, в рамках которого будут показаны пять фильмов, представляющие различные жанры современного кинематографа этой страны.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Партизаны" (Guerilla) Дьёрдя Мора Карпати обращают зрителей к событиям середины позапрошлого века и венгерскому национально-освободительному движению, чьи усилия по осуществлению революции завершились провалом в 1849 году. К вынужденным скрываться в лесах полуголодным бунтовщикам примыкает молодой Барнабаш, далекий от политики и идей борьбы. Однако нахождение среди преследуемых заставляет его молниеносно повзрослеть и найти свой личный смысл в происходящем.

Зрителям будут представлены два фильма талантливого режиссера и сценариста Дьёрдя Палфи - искрометная дебютная лента "Икота" (Hukkle) о странном случае в венгерской провинции, когда сельские жители один за другим уходят в мир иной без видимых причин, а также вольная экранизация романа Станислава Лема "Глас Господа" (Az Úr Hangja).

Обаятельные "Плохие стихи" (Rossz versek) Габора Реиса расскажут о 33-летнем Тамаше, который переживает экзистенциальный кризис, усугубляющийся расставанием со спутницей жизни. Молодой человек оказывается во власти депрессии, его безраздельное внимание обращается вовнутрь - и там ждет встреча с самим собой, в разные отрезки собственной жизни. Такое столкновение приводит главного героя к разным, порою неожиданным открытиям.

"Один день" (Egy nap) Жофии Силади разворачивают временное и сюжетное полотно длиной в 24 часа, за которые жизнь Анны претерпевает головокружительные изменения - она узнает, что подруга испытывает глубокие чувства к ее мужу, заинтригована тем, были ли между ними двумя отношения, с болью думает о судьбе собственной семейной жизни и будущем трех детей. Анне предстоит понять, чем именно является этот кризис - надуманным поводом, скрывающим внутреннюю тревогу, или реальным фиаско.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.

Новости

Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15.09.2020
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15.09.2020
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15.09.2020
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15.09.2020
Сэмюэл Л. Джексон может вернуться в "Звездные войны" с новым сериалом 15.09.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 15.09.2020
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 15.09.2020
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 15.09.2020
⧣ фестивали
Фото: www.kinopoisk.ru
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 14.09.2020
Вышел брутальный трейлер французского хоррора "Анонимные животные" 14.09.2020
Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020 09.09.2020
⧣ европейское кино
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Deutschland
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 14.09.2020
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 06.09.2020
Что в кино: Киану Ривз и идиотизм, Мэйси Уильямс и старики 28.08.2020