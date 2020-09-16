Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2020 г. № 173н "Об установлении случаев осуществления таможенного контроля таможенной стоимости товаров специализированными (функциональными) подразделениями таможенных органов по таможенной стоимости"

Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59859

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.09.2020 г.

Вступает в силу 16 октября 2020 г., но не ранее вступления в силу приказа Федеральной таможенной службы о признании утратившим силу приказа Федеральной таможенной службы от 01.06.2011 № 1145 "Об осуществлении контроля таможенной стоимости товаров специализированными (функциональными) подразделениями таможенных органов по таможенной стоимости" (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011 г., регистрационный № 21203).