Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 г. № 194н "Об утверждении порядка подачи, регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации"

Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59870

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.09.2020 г.

Вступает в силу 16 октября 2020 г., за исключением пунктов 6 - 7 и 13 Порядка, но не ранее вступления в силу приказа ФТС России о признании утратившим силу приказа ФТС России от 6.11.2013 № 2101 "Об утверждении порядка регистрации пассажирских таможенных деклараций и образца журнала регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, транспортные средства, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в целях выпуска в свободное обращение" (зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2014, регистрационный № 31287).