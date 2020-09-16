Море огня: в Китае показали работу аналога "Змея Горыныча"

Инженерные подразделения Народно-освободительной армии провели учения с применением аналога российской установки разминирования УР-77, прозванной в войсках "Змеем Горынычем".

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, данная бронемашина создана на шасси среднего танка Тип 59 и имеет обозначение GSL-130.

Она оснащена специальными установками, с помощью которых запускаются ракеты с зарядами, проделывающими проходы в минных полях. Дальность действия составляет 100 метров. На такое же расстояние создается полоса свободная от заложенных противником "сюрпризов", ее ширина до 5 метров.

Имеется также противоминный плуг, а также электромагнитный трал. Масса оценивается примерно в 40 тонн. Двигатель такой же, как у "пятьдесят девятого", мощностью 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 47 км/ч. Запас хода - 400 км. Экипаж - 2 человека.

Машина была разработана в 80-е годы. В работе над ней учитывался опыт создания систем разминирования Тип 84 с 153-мм реактивными снарядами и Тип 762 с двумя тяжелыми 425-мм НУРС, имевших боевые части с объемно-детонирующими зарядами.

В настоящее время на шасси танка Тип 96 создан вариант GSL-133, имеющий более совершенное оборудование и лучшие характеристики защиты и подвижности.