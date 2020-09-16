Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.09.2020,  
11:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России

Фото: Фонд перспективных исследований / https://fpi.gov.ru Фото: Фонд перспективных исследований / https://fpi.gov.ru
Фото: Фонд перспективных исследований / https://fpi.gov.ru

Успешно завершился первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ "Дань-М". Он укомплектован двигателем отечественного производства МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати.

Фото: РИА Новости
Технологический прорыв: в Китае высоко оценили дрон "Охотник"

Об этом сообщила пресс-служба Фонда перспективных исследований. Взлетная масса беспилотника составила 370 килограммов. В небе он находился 19 минут и достиг скорости в 676 километров в час на высоте более двух тысяч метров. Испытания прошли в Астраханской области.

Двигатель МГТД-125Э разработан в рамках проекта с ОКБ им. М.П. Симонова и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. Это один из самых мощных в линейке малоразмерных двигателей. Его масса - 22 килограмма, а силовая установка развивает тягу в 125 килограмм-сил.

Кроме того, в двигателе использованы сплавы, которые по прочности превосходят зарубежные аналоги более чем на 20 процентов. Специалистам удалось сократить время изготовления основных элементов двигателей до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства.

Серийное производство силовых установок планируют запустить в 2021-2022 годах после завершения стадии ОКР.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
В США испытали прототип истребителя нового поколения 15.09.2020
Military Watch сравнил "Армату" с другими современными танками 14.09.2020
испытания
Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата 08.09.2020
Керамическая броня для защиты техники и людей успешно прошла испытания 05.09.2020
беспилотники
Китайское издание назвало главные новинки "Армии-2020" 11.09.2020
Первый российский беспилотный вертолет проходит пробную эксплуатацию 01.09.2020