Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России

Успешно завершился первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ "Дань-М". Он укомплектован двигателем отечественного производства МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда перспективных исследований. Взлетная масса беспилотника составила 370 килограммов. В небе он находился 19 минут и достиг скорости в 676 километров в час на высоте более двух тысяч метров. Испытания прошли в Астраханской области.

Двигатель МГТД-125Э разработан в рамках проекта с ОКБ им. М.П. Симонова и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. Это один из самых мощных в линейке малоразмерных двигателей. Его масса - 22 килограмма, а силовая установка развивает тягу в 125 килограмм-сил.

Кроме того, в двигателе использованы сплавы, которые по прочности превосходят зарубежные аналоги более чем на 20 процентов. Специалистам удалось сократить время изготовления основных элементов двигателей до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства.

Серийное производство силовых установок планируют запустить в 2021-2022 годах после завершения стадии ОКР.