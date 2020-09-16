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16.09.2020 03:05

В 23 поселка Новосибирской области впервые пришел 4G-интернет МегаФона

Главный акцент в программе развития сети в этом году оператор сделал на малых городах и поселках. Базовые станции стандарта LTE впервые появились в населенных пунктах 12 районов Новосибирской области. Мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с теперь смогут воспользоваться еще более 30 тысяч жителей региона.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

Среди 23 поселков, где впервые появилась связь 4G МегаФона, есть как райцентры, Довольное и Здвинск, так и совсем небольшие населенные пункты, например, в селе Инской Черепановского района с населением менее 200 человек. Теперь абоненты МегаФона из Веселовского, Верх-Коена, Студеного, Курундуса, Довольного и других сел и деревень смогут быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы.

Также специалисты компании активно расширяли уже существующее покрытие сети 4G. В Искитиме, Куйбышеве, Карасуке, Чанах, Черепаново, Ордынском, Краснозерском, Большеречье, Петропавловке, Шараповском, Элитном, Горном, Новолуговом, Лебедево и Мочище в дополнение к уже действующим базовым станциям 4G построены новые вышки связи.

"Во время пандемии повысился спрос на онлайн-торговлю, доставку, видеоконференции и другие цифровые сервисы. В результате объемы мобильного трафика в сети МегаФона выросли на 15%. Чтобы наша сеть и дальше могла успешно справляться с нагрузками и обеспечивать высокое качество связи, технические службы в два раза ускорили темпы строительства новых базовых станций, и уже к середине этого года почти на 90% выполнили план развития сети", - комментирует Галия Сайфутдинова, директор Новосибирского отделения МегаФона.

Росту скорости передачи данных способствовало и активное развитие транспортной сети МегаФона. В два раза увеличилась пропускная способность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Черепановском, Татраском, Карасукском и Ордынском районах.

Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020. МегаФон был вновь признан оператором самого быстрого мобильного интернета в Новосибирской области со средней скоростью загрузки данных 31,27 Мбит/с.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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