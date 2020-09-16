Зенитчики из Абхазии провели боевые пуски из комплекса С-400

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы. В ходе учений были отработаны свыше 60 огневых задач.

"Стрельбы выполнялись с оборудованных позиций и в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - говорится в сообщении Южного военного округа.

Зенитчики провели радиолокационную разведку воздушной обстановку и определили координаты целей. После чего в условиях радиоэлектронных помех комплексы "Триумф" были наведены на корректируемые и планирующие авиабомбы.

Кроме того, военнослужащие из Абхазии впервые провели боевые стрельбы из ЗРК "Оса-АКМ" во время движения колонн с техникой. Целями стали беспилотники коптерного типа на высотах от 200 метров до 7 километров. Имитационные мишени позволили смоделировать условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке.

Всего в учениях ПВО участвовало более 500 военнослужащих и около 150 единиц техники.