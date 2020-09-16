Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59860

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.09.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 16.06.2017 № 291 "Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а также Перечня иных сведений о кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее определения, требований по их включению в фонд данных государственной кадастровой оценки" (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2017 г., регистрационный № 49017).