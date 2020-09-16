Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59858

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.09.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 "Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2016 г., регистрационный № 41170 (с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития от 22.11.2016 № 738 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016 г., регистрационный № 45088), от 05.02.2018 № 44 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2018 г., регистрационный № 50268), от 29.06.2018 № 344 (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2018 г., регистрационный № 52214), от 29.03.2019 № 171 (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2019 г., регистрационный № 54531), от 21.10,2019 № 678 (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2020 г., регистрационный номер 57466), от 20.06.2016 № 378 "Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968" (зарегистрирован Минюстом России 24.08.2016 г., регистрационный № 43384 (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016 г., регистрационный № 45088), от 21.12.2016 № 831 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016 г., регистрационный № 45087), от 05.02.2018 № 44 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2018 г., регистрационный № 50268), от 29.06.2018 № 344 (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2018 г., регистрационный № 52214), от 29.03.2019 № 172 (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2019 г., регистрационный № 55488), от 21.10.2019 № 678 (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2020 г., регистрационный № 57466).