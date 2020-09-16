Сила, с которой нужно считаться: NI оценил БМП Т-15 "Армата"

В США считают, что российская БМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата", незаслуженно оказалась в тени танка Т-14. Между тем она способна оказать не меньшее влияние на российскую армию.

The National Interest предупреждает, что тяжелая БМП Т-15 "Армата" - это "сила, с которой нужно считаться". По мнению автора материала, новая российская машина представляет собой нечто среднее между БТР и БМП и имеет мощное вооружение.

Издание пишет, что машина с экипажем из трех человек предназначена для перевозки девяти десантников. Также в публикации подчеркивается, что в НАТО нет техники, которую можно было бы напрямую сравнивать с БМП Т-15. Больше всего на роль ближайшего аналога подходит израильский танк Merkava, который также может перевозить десант.

В кормовой части Т-15 имеется дистанционно управляемый боевой модуль, а расположенный спереди двигатель прикрывает экипаж и десантников. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм и двумя сдвоенными установками ПТРК "Корнет", который может уничтожить даже технику, оснащенную динамической броней и системой активной защиты. А система наведения ракет в пять раз увеличивает вероятность попадания в цель на дистанциях от 150 до 10 000 метров.

Т-15 имеет возможность вести огонь по нескольким целям одновременно. Кроме того, в боекомплекте машины может находиться 500 бронебойных и осколочно-фугасных снарядов.

Также в публикации сообщается о новейшем боевом модуле АУ-220М, который может устанавливаться не только на Т-15, но и на другие БМП. Он оснащен 57-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом. При этом в боекомплект входят 57-миллиметровые многофункциональные управляемые и бронебойные снаряды. Такой арсенал позволяет эффективно поражать вражескую технику, фортификации и низколетящие цели.