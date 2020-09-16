Новости

Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки 20:12
Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России 20:04
Мраморное море может переместиться ближе к Греции 20:04
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси 19:54
СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности 19:20
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет 19:20
В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников 19:12
Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии 19:04
В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей 18:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 18:43
Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского 18:27
Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды 18:23
На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны 18:18
Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения 18:16
Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 18:13
Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму 18:13
Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Казахстана 18:09
Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 20:16
Рубрика: Власть

Разведка под контролем

Наши военные следят за кораблями США в Черном и Балтийском морях
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Страны НАТО усилили военное присутствие в Черном море. Сейчас там находится эсминец США Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. А еще - большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome. Туда же вчера зашел разведывательный корабль британского флота Enterprise с многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.

В какую сторону направлены их радары, догадаться несложно - это побережье Крыма. Раньше западные адмиралы хотя бы пытались закамуфлировать свой интерес к полуострову и граничащей с ним российской территории участием в натовских маневрах. Теперь даже этого не делают. В официальном сообщении 6-го американского флота открыто говорится, что миссия эсминца Roosevelt связана с проведением регулярных морских операций и поддержкой своих союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Су-27 отогнали самолеты-разведчики США и Великобритании от границ России

Впрочем, эксперты уверены, что до прямого военного противостояния с нашими кораблями дело в любом случае не дойдет. Заход натовцев в Черное море явно спланирован для давления на Россию и психологической поддержки Украины. Мы такое уже не раз проходили. Чем все заканчивалось, хорошо известно. Продемонстрировав разноцветье флагов, натовцы чрез несколько дней убирались восвояси.

Заход ракетного эсминца США в Черное море явно спланирован для оказания давления на Россию

Надежную оборону Крыма в том числе обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бастион", современные боевые корабли и подлодки. Вот и в случае с эсминцем Roosevelt ответ не заставил себя ждать. Вскоре после захода американского корабля в Черное море Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства ЧФ непрерывно контролируют действия эсминца США. А непосредственное слежение за его маневрами осуществляет фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Другой американский ракетный эсминец - Ross, находится в Балтийском море. Там наши военные также круглосуточно отслеживают его перемещения.

Власть Безопасность Армия Россия и НАТО

Главное сегодня

Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси
Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток