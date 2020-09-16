Страны НАТО усилили военное присутствие в Черном море. Сейчас там находится эсминец США Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. А еще - большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome. Туда же вчера зашел разведывательный корабль британского флота Enterprise с многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.

В какую сторону направлены их радары, догадаться несложно - это побережье Крыма. Раньше западные адмиралы хотя бы пытались закамуфлировать свой интерес к полуострову и граничащей с ним российской территории участием в натовских маневрах. Теперь даже этого не делают. В официальном сообщении 6-го американского флота открыто говорится, что миссия эсминца Roosevelt связана с проведением регулярных морских операций и поддержкой своих союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Впрочем, эксперты уверены, что до прямого военного противостояния с нашими кораблями дело в любом случае не дойдет. Заход натовцев в Черное море явно спланирован для давления на Россию и психологической поддержки Украины. Мы такое уже не раз проходили. Чем все заканчивалось, хорошо известно. Продемонстрировав разноцветье флагов, натовцы чрез несколько дней убирались восвояси.

Заход ракетного эсминца США в Черное море явно спланирован для оказания давления на Россию

Надежную оборону Крыма в том числе обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бастион", современные боевые корабли и подлодки. Вот и в случае с эсминцем Roosevelt ответ не заставил себя ждать. Вскоре после захода американского корабля в Черное море Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства ЧФ непрерывно контролируют действия эсминца США. А непосредственное слежение за его маневрами осуществляет фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Другой американский ракетный эсминец - Ross, находится в Балтийском море. Там наши военные также круглосуточно отслеживают его перемещения.