Тизер: South Park выпустит спецэпизод про пандемию коронавируса

Comedy Central представила на YouTube 30-секундный тизер специального эпизода South Park, посвященного пандемии коронавируса.

Один из самых неполиткорректных мультсериалов современности расскажет, как жители Колорадо справляются с эпидемией. В коротком видео, например, можно заметить, что COVID-19 так и не смог сломить дух неунывающего Рэнди Марша.

В комментариях под роликом пользователи уже шутят о том, что "Весь 2020 год - это один длинный эпизод South Park и "Кенни точно умрет от коронавируса".

Продолжительность выпуска будет равна одному часу, премьера запланирована на 30 сентября.