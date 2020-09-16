Новости

Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 15.09.2020
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 15.09.2020
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 15.09.2020
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 15.09.2020
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15.09.2020

Тизер: South Park выпустит спецэпизод про пандемию коронавируса

Новости
    16.09.2020, 11:01
Текст:   Богдан Бобров

Comedy Central представила на YouTube 30-секундный тизер специального эпизода South Park, посвященного пандемии коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец"

Один из самых неполиткорректных мультсериалов современности расскажет, как жители Колорадо справляются с эпидемией. В коротком видео, например, можно заметить, что COVID-19 так и не смог сломить дух неунывающего Рэнди Марша.

В комментариях под роликом пользователи уже шутят о том, что "Весь 2020 год - это один длинный эпизод South Park и "Кенни точно умрет от коронавируса".

Продолжительность выпуска будет равна одному часу, премьера запланирована на 30 сентября.

Новости

Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15.09.2020
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15.09.2020
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15.09.2020
Сэмюэл Л. Джексон может вернуться в "Звездные войны" с новым сериалом 15.09.2020
⧣ видео
Фото: twitter.com/ TheTodayShow
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 15.09.2020
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 11.09.2020
Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 11.09.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 15.09.2020
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 14.09.2020
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 14.09.2020
⧣ комедия
Фото: Олег Булдаков/ТАСС
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 14.09.2020
Вышел трейлер мем-хоррора "Вечеринка на Хэллоуин" 13.09.2020
Саша Барон Коэн тайно снял сиквел "Бората" 11.09.2020