Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции

Стриминговый сервис Netflix обнародовал первый трейлер мини-сериала "Французская революция" (La Révolution), в котором создатели обещают рассказать фантастическую кровавую историю, ставшую подоплекой событий беспрецедентной жестокости, развернувшихся в конце восемнадцатого века.

Происходящее в сериале начнет развиваться в 1787 году, когда будущий изобретатель гильотины случайно узнает о существовании болезни под названием "синяя кровь", именно это открытие заставляет аристократов убивать простых людей.

Классовые противоречия накаляются, по стране прокатывается волна жестоких убийств, и представители аристократии пытаются уничтожить загадочное Братство, которое хочет стереть их самих лица земли. В это же самое время члены Братства бьются над разгадкой тайны "синей крови", это выражение им знакомо, но они по-прежнему не знают, что за ним скрывается.

Премьера состоится 16 октября 2020 года на Netflix.