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Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции

Новости
    16.09.2020, 14:15
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix обнародовал первый трейлер мини-сериала "Французская революция" (La Révolution), в котором создатели обещают рассказать фантастическую кровавую историю, ставшую подоплекой событий беспрецедентной жестокости, развернувшихся в конце восемнадцатого века.

Фото: kinopoisk.ru
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Происходящее в сериале начнет развиваться в 1787 году, когда будущий изобретатель гильотины случайно узнает о существовании болезни под названием "синяя кровь", именно это открытие заставляет аристократов убивать простых людей.

Классовые противоречия накаляются, по стране прокатывается волна жестоких убийств, и представители аристократии пытаются уничтожить загадочное Братство, которое хочет стереть их самих лица земли. В это же самое время члены Братства бьются над разгадкой тайны "синей крови", это выражение им знакомо, но они по-прежнему не знают, что за ним скрывается.

Премьера состоится 16 октября 2020 года на Netflix.

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