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17.09.2020,  
11:17
Текст:  Алексей Иванов

"Байк-убийца": испытания белорусского военного трицикла оценили в США

Разработанный в Беларуси трицикл "Конунг" - это настоящий "байк-убийца" (murdercycle). Таким эпитетом в духе компьютерных игр наградили разработку авторы американского портала Task & Purpose, оценившие видео с демонстрацией возможностей "Конунга".

Фото: Алексей Моисеев
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Эта боевая машина с тремя массивными колесами была впервые представлена в мае 2019 года на выставке военной технике MILEX в Минске. Ее экипаж состоит из водителя и стрелка, в распоряжении которого имеется пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра.

Трицикл разработан для выполнения специальных операций в тылу врага, доставки оборудования и боеприпасов, эвакуации раненых. Для последнего в комплектации машины имеются надувные носилки. Также отмечается, что "Конунг" может преодолевать водные преграды, а его максимальная скорость - 30 километров в час.

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