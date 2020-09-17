"Байк-убийца": испытания белорусского военного трицикла оценили в США

Разработанный в Беларуси трицикл "Конунг" - это настоящий "байк-убийца" (murdercycle). Таким эпитетом в духе компьютерных игр наградили разработку авторы американского портала Task & Purpose, оценившие видео с демонстрацией возможностей "Конунга".

Эта боевая машина с тремя массивными колесами была впервые представлена в мае 2019 года на выставке военной технике MILEX в Минске. Ее экипаж состоит из водителя и стрелка, в распоряжении которого имеется пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра.

Трицикл разработан для выполнения специальных операций в тылу врага, доставки оборудования и боеприпасов, эвакуации раненых. Для последнего в комплектации машины имеются надувные носилки. Также отмечается, что "Конунг" может преодолевать водные преграды, а его максимальная скорость - 30 километров в час.