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17.09.2020,  
18:30
Текст:  Алексей Брусилов

Дефицит исправной техники: на Украине восстановят Т-64БМ2

Не имея возможности производить и закупать новую боевую технику, военное ведомство Украины сосредоточило все свои ресурсы на ремонте советского наследия.
Т-64БМ "Булат". Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости Т-64БМ "Булат". Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости
Т-64БМ "Булат". Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Так, по сообщениям украинских СМИ, на харьковском бронетанковом заводе будет восстановлено 13 танков, в их числе и Т-64БМ2. Сумма контракта оценивается в 136 миллионов гривен.

Фото: Fotoarchiv Slezského zemského muzea / wikimedia.org
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Т-64БМ2 являются бюджетной модернизацией боевых машин, выпускавшихся до 1987 года. Они были произведены небольшой партией. Внешне танки напоминают БМ "Булат", созданный на другом предприятии Харькова - заводе транспортного машиностроения. У них более простое бортовое оборудование и первоначально вместо реальной динамической защиты были установлены макеты.

По всей видимости, острый дефицит исправной техники вынуждает ставить в строй и такие образцы.

Как ожидается, они получат более мощные двигатели (вероятно, 850-сильные 5ТДФ-М), новую "реактивную броню", усовершенствованные ночные прицелы и средства связи. Конечно, такие доработки повысят возможности "шестьдесят четвертых", но не сделают их по-настоящему современными танками.

На Украине также усовершенствуют Т-72 и Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Производство новых "БМ Оплот" после выполнения контракта с Таиландом прекращено и вряд ли когда-либо возобновится. Не исключено, что уже в скором будущем для ВСУ будут закупать старые советские танки, снимаемые с вооружения в странах Восточной Европы.

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