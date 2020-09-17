Дефицит исправной техники: на Украине восстановят Т-64БМ2

Не имея возможности производить и закупать новую боевую технику, военное ведомство Украины сосредоточило все свои ресурсы на ремонте советского наследия.

Так, по сообщениям украинских СМИ, на харьковском бронетанковом заводе будет восстановлено 13 танков, в их числе и Т-64БМ2. Сумма контракта оценивается в 136 миллионов гривен.

Т-64БМ2 являются бюджетной модернизацией боевых машин, выпускавшихся до 1987 года. Они были произведены небольшой партией. Внешне танки напоминают БМ "Булат", созданный на другом предприятии Харькова - заводе транспортного машиностроения. У них более простое бортовое оборудование и первоначально вместо реальной динамической защиты были установлены макеты.

По всей видимости, острый дефицит исправной техники вынуждает ставить в строй и такие образцы.

Как ожидается, они получат более мощные двигатели (вероятно, 850-сильные 5ТДФ-М), новую "реактивную броню", усовершенствованные ночные прицелы и средства связи. Конечно, такие доработки повысят возможности "шестьдесят четвертых", но не сделают их по-настоящему современными танками.

На Украине также усовершенствуют Т-72 и Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Производство новых "БМ Оплот" после выполнения контракта с Таиландом прекращено и вряд ли когда-либо возобновится. Не исключено, что уже в скором будущем для ВСУ будут закупать старые советские танки, снимаемые с вооружения в странах Восточной Европы.