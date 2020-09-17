Эксперты предлагают проверить состояние уже легализованных самостроев

Помочь жителям домов, считающихся самостроями, легализовать свое жилье и одновременно ужесточить ответственность за появление новых самостроев предложили эксперты на совещании в Московской торгово-промышленной палате. Заседание было посвящено совершенствованию правового регулирования этих вопросов.

"Легализовывать можно только те дома-самострои, которые прошли проверки и полностью соответствуют противопожарным, техническим и другим нормам, подчеркивает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. - И если сейчас периодически возникают вопросы о безопасности домов, которые уже были узаконены по суду, значит экспертизы по ним были сделаны номинально или не сделаны совсем. Суды на протяжении многих лет принимали решения по таким объектам по факту и определяли только правовой статус строения, не обязывая застройщиков или контролирующие органы приводить объекты в соответствие. Поэтому необходимо в ближайшее время внимательно проверить еще и те дома, которые были узаконены через суд за последние 10-15 лет".

На полный снос всех жилых самостроев (а их десятки тысяч, особенно в южных регионах страны) и переселение всех жителей денег не найти, подчеркивает Моор. Возможен лишь выборочный снос действительно опасных объектов. В остальных домах необходимо определить не только статус, но и безопасные правила их эксплуатации. Застройщики совместно с муниципалитетами допустившие подобные нарушения (одни при строительстве, другие - при осуществлении контроля) должны провести технические экспертизы и довести состояние домов до соответствующего требованиям безопасности.

Необходимо внести поправки не столько в федеральное, сколько в региональное законодательство, отметили эксперты. Нужно, например, разрешить ситуации, когда сами дома признаются безопасными для проживания, но их собираются сносить из-за несоответствия вида земельного участка. Воможно, необходим мораторий на снос домов-самостроев до того, как вопросы их статуса будут окончательно урегулированы законодательством. Предложения участников совещания будут направлены в Госдуму и правительство.

От недобросовестных застройщиков страдают и сами жители, пусть и сэкономившие при покупке квартир в таких домах, подчеркивает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. "В Брянской области застройщик построил семь двухэтажных многоквартирных домов на земле садового товарищества, - приводит пример Калинина. - Техподключение шло, как на одно жилое строение, а там в каждом доме по 34 квартиры. Мощностей не хватило, у жильцов появились вопросы по качеству оказания коммунальных услуг. Люди купили свои доли дешево, но теперь в программу капремонта они не войдут, менять коммуникации на соответствующие их жилью им предстоит за свой счет. А дальнейшая эксплуатация домов на старых мощностях опасна пожаром".

Возможность легализации самостроев предусмотрена Гражданским кодексом, но принимать решения нужно по каждому объекту индивидуально, с учетом мнения строительной экспертизы, говорит председатель Комиссии по общественному контролю за деятельностью институтов развития жилищного строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Игорь Ткач. "Все чрезвычайные ситуации с такими объектами, по данным МЧС, связаны с грубыми нарушениями техрегламентов и правил пожарной безопасности, а также технических условий к подключению таких объектов. Здесь есть вопросы к работе органов строительного надзора и контроля. Легализация через суд подобного рода объектов - огромные риски для жизни граждан".

Вопрос о легализации можно рассматривать, только если все строительные нормы соблюдены, а здание считается самостроем, например, из-за несвоевременного оформления документов, считает гендиректор ГК Атлант Роман Лябихов.

Есть вариант решения проблемы в возложении уголовной ответственности за появление самостроев на глав местных муниципалитетов, говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Появлению самостроев способствует, по его мнению, и низкий уровень правовой грамотности населения: "Если в ходе сделки люди начнут проверять документы, они смогут обезопасить себя и вовремя отказаться от покупки сомнительной недвижимости. А если не будет спроса на такой товар, предложение сократится само собой".