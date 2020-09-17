Завершились испытания вертолета Ка-52К "Катран"

Морской вертолет К-52К "Катран" прошел испытания и готов пойти в серийное производство. Машины привлекаются к испытаниям новейших фрегатов и корветов ВМФ России.

Как заявил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Сергей Михеев, программа посадки вертолета на новый корабль обязательна.

"Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс", - сказал он.

Отметим, что по итогам применения Ка-52 в Сирии вертолеты были направлены на глубокую модернизацию. По ее итогам "сухопутный" вариант Ка-52М "Аллигатор" получил оптико-электронную систему с телевизионной и тепловизионной камерами в шариковом футляре под носом. Она имеет увеличенную дальность обнаружения и распознавания целей.

Установлен цифровой привод для повышения точности прицеливания при использовании пушки и радиолокационный комплекс "Арбалет-52" с активной фазированной антенной решеткой, а также систему активной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения "Витебск".

Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Из другого вооружения имеется 30-мм пушка с общим запасом 470 выстрелов, расположенная по правому борту. На внешней подвеске вертолет способен нести до 2000 кг боевой нагрузки.