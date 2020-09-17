Постановление губернатора Новосибирской области от 17 сентября 2020 года № 158 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 14.09.2020 № 54-00-01/002-8513-2020, от 15.09.2020 № 001/001-8557-2020) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 09.09.2020 № 001/001-8336-2020" дополнить словами ", от 14.09.2020 № 54-00-01/002-8513-2020, от 15.09.2020 № 001/001-8557-2020".

2. В пункте 1:

1) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"деятельности по организации и проведению научных конференций, форумов, симпозиумов и иных коммуникативных мероприятий в сфере науки;";

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;".

3. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям при организации ими работы аквапарков обеспечить работу с ограничением доступа посетителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости объекта с условием использования кабинок в раздевалках с учетом дистанции не менее 1,5 метров.".

А.А.Травников







