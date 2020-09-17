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17.09.2020,  
13:40
Текст:  Алексей Моисеев

Останутся на службе: чешские танки Т-72М4CZ пройдут модернизацию

Танки Т-72М4CZ сухопутных войск Чехии пройдут модернизацию. Сообщается, что до конца 2025 года будут обновлены 27 обычных боевых машин и 3 командирские. У них будут замены устаревшие компоненты системы управления огнем, а также усовершенствованы средства связи.
Фото: Fotoarchiv Slezského zemského muzea / wikimedia.org Фото: Fotoarchiv Slezského zemského muzea / wikimedia.org
Фото: Fotoarchiv Slezského zemského muzea / wikimedia.org

Модернизации подвергнутся и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины VT-72M4CZ.

Предполагается, что доработки, которые обойдутся в 1,098 миллиарда чешских крон, позволят эксплуатировать эту технику в составе 7-й механизированной бригады как минимум до 2030 года.

Упомянутое выше число танков - это весь парк "семьдесят вторых", находящийся в настоящее время в вооруженных силах данного государства. Еще около сотни единиц ранних версий сейчас находятся на хранении, однако не исключено, что они будут списаны или проданы.

В отличие от других стран восточной Европы, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, в Чехии пока не собираются увеличивать количество танков, закупая образцы иностранного производства, вроде германских Leopard 2.

Т-72М4CZ был создан еще в 90-е годы. Интересная деталь: по прицелам он ничем не отличается от сирийских "семьдесятдвоек", получивших итальянскую систему управления огнем TURMS-T.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Однако есть существенные изменения. Например, установлен 1000-сильный двигатель Condor CV-12 с автоматической трансмиссией в виде единого моноблока. Это обеспечивает быструю замену в полевых условиях и существенно облегчает ремонт. Максимальная скорость - 61 км/ч. Запас хода - 430 км.

Имеется также динамическая защита, нейтрализующая кумулятивные боеприпасы. В качестве основного вооружения оставлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М. Боевая масса доходит до 48 000 кг.

В момент создания танка у чешских специалистов была надежда, что на их версию обратят внимание военные других государств, но заказов из-за рубежа так и не поступило.

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