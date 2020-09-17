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17.09.2020,  
10:01
Текст:  Светлана Цыганкова

Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В России создадут пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули. Его калибр - 9х19 мм. Разработкой занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в Ростех.

Фото: Фонд перспективных исследований / https://fpi.gov.ru
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Как отметили в пресс-службе Ростеха, на вооружении отечественных силовых структур есть разные патроны калибра 9х19 мм - и с обычными пулями, и со стальным наконечником, и с пулями повышенной пробиваемости и бронепробиваемости. Однако нет таких, которые бы обеспечивали бесшумную и беспламенную стрельбу.

Новый патрон с дозвуковой скоростью пули с использованием прибора бесшумной стрельбы как раз и обеспечит подобные свойства. Кроме того, снизит и рикошетирующее действие пули.

Снижение уровня шума будет способствовать уменьшению воздействия на органы слуха человека, а также обеспечит комфорт и безопасность при стрельбе. А еще позволит повысить эффективность и боевые возможности спецподразделений силовых ведомств России.

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