Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России

В России создадут пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули. Его калибр - 9х19 мм. Разработкой занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в Ростех.

Как отметили в пресс-службе Ростеха, на вооружении отечественных силовых структур есть разные патроны калибра 9х19 мм - и с обычными пулями, и со стальным наконечником, и с пулями повышенной пробиваемости и бронепробиваемости. Однако нет таких, которые бы обеспечивали бесшумную и беспламенную стрельбу.

Новый патрон с дозвуковой скоростью пули с использованием прибора бесшумной стрельбы как раз и обеспечит подобные свойства. Кроме того, снизит и рикошетирующее действие пули.

Снижение уровня шума будет способствовать уменьшению воздействия на органы слуха человека, а также обеспечит комфорт и безопасность при стрельбе. А еще позволит повысить эффективность и боевые возможности спецподразделений силовых ведомств России.