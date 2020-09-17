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Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии

Новости
    17.09.2020, 15:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

66-летний Заслуженный артист России Борис Моисеев не прикован к постели, не находится в "тяжелейшем состоянии" и не прозябает в нищете. Более того - певец и танцор сейчас "в хорошем настроении" и даже "по утрам прическу делает".

Фото: Amy Harris/Invision/ AP
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В этом KP.RU заверил директор артиста Сергей Горох, отметая тем звучащие в прессе слухи о предельно бедственном положении шефа.

Подчеркнуто: после инсульта, который случился у Моисеева десять лет назад, он и в самом деле долго восстанавливался - это не прошло бесследно для здоровья. Но сейчас состояние Бориса - после длительной реабилитации - стабилизировалось.

Хотя остались проблемы с речью, и ходит он медленно. А вот все остальные нагнетаемые СМИ ужасы - ложь.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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"Борис живет в привычном для себя графике. У нас все хорошо!" - заявил Горох.

И в плане финансов у певца порядок. Во-первых, благодаря серьезной пенсии. Во-вторых, Борис Михайлович как человек дальновидный "в свое время оформил нужные бумаги, выкупил все необходимые права, учел все нюансы". И теперь он - правообладатель всех своих музыкальных произведений. За которые, соответственно, получает авторские отчисления - "немалые деньги, порой выходит практически вторая пенсия".

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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В-третьих, "он не транжира", у него "всегда были сбережения". А оправившись после инсульта, Борис "сразу продал за ненадобностью свой шикарный особнячок в элитном поселке" в Подмосковье и средства "грамотно инвестировал".

Сейчас артист "не посещает тусовок, но это не значит, что он оторван от жизни": артист деятелен в Сети, продолжает стараться хорошо выглядеть и придерживаться хорошего настроения. "Нет никаких депрессий!" - подтвердила изданию слова Гороха анонимная подруга певца.

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