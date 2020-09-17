От природного заказника к геопарку ЮНЕСКО

Критерии отбора и требования для включения природных парков в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО, работа с инвесторами, создание образовательных программ и устойчивого туризма. Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссионной площадки, ставшей частью деловой программы X Международного культурного форума (МКФ).

Гибридный формат юбилейного МКФ, когда часть спикеров работает в оффлайн, а часть в онлайн-формате, позволил подключиться к обсуждению ответственному секретарю Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам Сергею Семилеткину, кандидату геологических наук, доценту кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Наталье Рязановой, экс-руководителю первого геопарка ЮНЕСКО в Уругвае "Грутас дель Паласио" Хельге Шулепин, заслуженному экологу Российской Федерации, первому директору национального парка "Ленские столбы" Любови Киприяновой.

Эксперты рассказали о задачах, решаемых при создании геопарков, факторах, мешающих получить международный статус ЮНЕСКО и действиях, позволяющих развивать территорию, сохранять и поддерживать её геологическое и историческое наследие.

"ЮНЕСКО определены пять основных критериев, позволяющих территории войти в глобальную сеть геопарков. Природный парк должен быть единым географическим объектом с четко определённой территорией, включающей геологические памятники международного значения. Команда, занимающаяся развитием этой территории, должна в своей работе следовать следующим принципам - сохранение геологического, природного и культурного наследия, образовательная, просветительская задача, экономическое развитие региона и вовлечение местного населения в организацию и управление геопарком", - подчеркнул Сергей Семилеткин.

Принципы этой работы тождественны с 17 целями устойчивого развития ООН, продолжила Наталья Рязанова. Доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО рассказала о том, как работа по созданию геопарков помогает реализации глобальной международной программы и предложила представить региональный опыт развития территорий, в том числе и геопарка "Ундория" в Ульяновской области, международной аудитории.

"Со следующего года Российская Федерация принимает двухлетнее председательство в Арктическом совете. В этом смысле, мне, казалось бы, очень интересным посмотреть на опыт государств-членов Арктического совета, а также государств не входящих в совет, но имеющих статус наблюдателей. Можно предложить площадку российской ассоциации содействия ООН и МГИМО для того, чтобы организовать им мероприятия, возможно это круглы столы по обмену опытом, и предать более научный статус исследовательским проектам. Они могли бы показать всему миру, какие региональные возможности у нас есть, какие драйверы и ограничения и где находятся точки роста у российского движения геопарков для включения российских природных парков в глобальную сеть", - отметила Наталья Рязанова.

Сегодня в глобальной сети ЮНЕСКО 161 геопарк из 44 стран. И у "Ундории" есть все шансы войти в их число, считает экс-руководитель первого геопарка ЮНЕСКО в Уругвае и второго в Латинской Америке "Грутас дель Паласио" Хельга Шулепин. Эксперт досконально расписала с чего начинать работу над развитием территории, на что обратить особое внимание при составлении заявки в ЮНЕСКО и какие факторы повлияют на положительное решение экспертной комиссии.

"Вам следует продумать какую инфраструктуру вы будете использовать для геотуризма. Она - один из основных ресурсов устойчивого развития страны. В геопарках ЮНЕСКО обычно есть музеи, визит-центр, скайпарк, веломаршруты. Гостиницы, рестораны и все, что позволит туристам чувствовать себя комфортно. В части науки, претендентам на статус ЮНЕСКО необходимо подготовить сведения об образовательных программах, подготовить информационные стенды. Наличие всего этого многократно повышает шансы территории на вхождение в международную глобальную сеть", - прокомментировала Хельга Шулепин.

Весь этот путь уже проделала команда геопарка "Янган-Тау". В 2019 году комплекс, находящийся в Салаватском районе Республики Башкортостан первым из российских геопаков получил международный статус ЮНЕСКО. О секрете успеха и о работе по привлечению партнёров рассказал заместитель директора геопарка "Янган-Тау" Айрат Галиев.

"Меня очень радует, что Ульяновская область принимает активное участие во многих проектах ЮНЕСКО. У региона очень хороший потенциал для того, чтобы присоединиться к программе глобальных геопарков ЮНЕСКО. Ульяновск громко заявит о себе не только на всю страну, но и на весь мир. Сейчас по большей части, область известна как родина Владимира Ленина. И даже многие геологи до конца не понимают, какое богатое геологическое наследие у этой территории. Очень здорово, что Международный культурный форум дал возможность собраться на одной площадке всем, кому близка эта тема. Ведь геопарки это обо всём - о культуре, истории, о бережном отношении к природе и гармоничном существовании в ней человека", - сказал Айрат Галиев.

Готовность выстраивать взаимовыгодное партнёрство между геопарком "Янган-Тау" и "Ундорией" закрепили подписанием соглашения. Ещё один документ о межведомственном взаимодействии и обмене опытом подписали директор геопарка "Ундория" Алексей Шишов и директор геопарка "Торатау" Айнур Саманов.