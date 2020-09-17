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17 сентября 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 17 сентября 2020 года № 97 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Дата подписания 17 сентября 2020 г.
Опубликован 17 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Сахалинской области от 12 мая 2020 года № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71, от 08.07.2020 № 76, от 21.07.2020 № 78, от 18.08.2020 № 84, от 20.08.2020 № 85, следующие изменения:

1.1. Подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8) участников, экспертов и организаторов 24-й ежегодной международной Конференции "Нефть и газ Сахалина".".

1.2. В абзаце 7 пункта 4 слова "агентством по делам молодежи Сахалинской области" заменить словами "министерством энергетики Сахалинской области".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



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