Sina: С-500 даст России асимметричное преимущество

В Китае проанализировали возможности новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", которые существенно обесценили военный потенциал США. Специалисты считают, что этот комплекс делает значительную часть американского ядерного оружия попросту устаревшим.

Как пишет Sina (перевод публикации размещен на "ИноСМИ"), "лидерство России в разработках систем ПВО очевидно для всех". В частности, Россия, в отличие от США, очень быстро обновила свои системы противовоздушной и противоракетной обороны. За десять лет комплексы С-400 в значительной степени заменили своего предшественника - С-300.

Sina называет С-400 самой эффективной системой ПВО, способной к тому же уничтожать цели на различных высотах. США уже отказались от использования против С-400 авиации, больше рассчитывая на гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Между тем новая российская система С-500 имеет еще больше преимуществ. Например, С-500 может перехватывать высокоскоростные цели на недоступных американским системам высотах. И, как пишет Sina, новый комплекс сможет перехватить американские ракеты.

"Ракеты LGM-30G Минитмен-3 не имеют шансов преодолеть эту систему. В то же время дальность действия системы С-500 примерно на 100 километров больше, чем у С-400. Она может легко перехватывать гиперзвуковое оружие и большинство целей в пределах атмосферы", - говорится в материале.

С-500 способен уничтожать даже спутники на земной орбите. А это дает России колоссальное преимущество, поскольку американские боевые платформы, включая танки, беспилотники и артиллерию, зависимы от информации, получаемой со спутников. Также американским военным придется тяжело без спутниковой связи. Отсутствие данных со спутников лишает их возможности применения многих видов передового вооружения.

Резюмируя, Sina оценивает С-500 как асимметричное военное преимущество России.