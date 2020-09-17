Sina: С-500 даст России асимметричное преимущество

Как пишет Sina (перевод публикации размещен на "ИноСМИ"), "лидерство России в разработках систем ПВО очевидно для всех". В частности, Россия, в отличие от США, очень быстро обновила свои системы противовоздушной и противоракетной обороны. За десять лет комплексы С-400 в значительной степени заменили своего предшественника - С-300.
Sina называет С-400 самой эффективной системой ПВО, способной к тому же уничтожать цели на различных высотах. США уже отказались от использования против С-400 авиации, больше рассчитывая на гиперзвуковые и баллистические ракеты.
Между тем новая российская система С-500 имеет еще больше преимуществ. Например, С-500 может перехватывать высокоскоростные цели на недоступных американским системам высотах. И, как пишет Sina, новый комплекс сможет перехватить американские ракеты.
"Ракеты LGM-30G Минитмен-3 не имеют шансов преодолеть эту систему. В то же время дальность действия системы С-500 примерно на 100 километров больше, чем у С-400. Она может легко перехватывать гиперзвуковое оружие и большинство целей в пределах атмосферы", - говорится в материале.
С-500 способен уничтожать даже спутники на земной орбите. А это дает России колоссальное преимущество, поскольку американские боевые платформы, включая танки, беспилотники и артиллерию, зависимы от информации, получаемой со спутников. Также американским военным придется тяжело без спутниковой связи. Отсутствие данных со спутников лишает их возможности применения многих видов передового вооружения.
Резюмируя, Sina оценивает С-500 как асимметричное военное преимущество России.