Су-27 вылетал на перехват иностранных самолетов над Черным морем

Сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднимался в небо, чтобы идентифицировать воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России. Об этом в четверг сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Два объекта над нейтральными водами Черного моря обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Экипаж Су-27 идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Летчики сопроводили иностранные самолеты и после того, как они развернулись от госграницы, вернулись на аэродром.

Как добавили в Национальном центре управления обороной, полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допустили.