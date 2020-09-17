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17.09.2020 13:29
Рубрика: Власть

В этом году Северный флот получит 179 единиц вооружения

Текст: Юрий Гаврилов
В Арктике сохраняется тенденция к осложнению военно-политической обстановки. Прежде всего, это связано с растущей конкуренцией между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Для укрепления обороноспособности страны и обеспечения национальных интересов России в заполярном регионе Минобороны РФ активно развивает свой Северный флот. Такое заявление в четверг на коллегии военного ведомства сделал его руководитель Сергей Шойгу.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Генералы подробно обсудили планы развития нашей армейской и флотской группировки в Арктике до 2025 года. Шойгу напомнил, что только на нынешний год там предусмотрено более двух десятков значительных организационно-штатных изменений, включая формирование экипажей поступающих в боевой состав Северного флота надводных кораблей и подводных лодок. "План выполняется с опережением. Проведено 3797 зачетных мероприятий, половина из них - с применением оружия", - отметил министр.

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
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Кроме того, завершена подготовка разнородной группировки сил флота. Во взаимодействии с дальней авиацией отработана практическая стрельба из всех видов оружия. Осуществлено восемь боевых походов кораблей, которые посетили 12 иностранных портов. В районе Норильска прошло межвидовое тактическое учение, где военные решали задачи по усилению охраны, обороны важных объектов и тренировались в уничтожении незаконных вооруженных формирований.

По словам Шойгу, большое внимание Минобороны уделяет совершенствованию инфраструктуры Арктической зоны. В Заполярье продолжается строительство аэродромов Нагурская и Темп, блочно-модульных городков для вновь формируемых подразделений 3-й дивизии ПВО и объектов хранения вооружения. Ведется реконструкция причального фронта для новейших ракетных подводных крейсеров проекта "Борей - А".

А еще Северный флот оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. Только в этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", оснащенный баллистическими ракетами, фрегат "Адмирал флота Касатонов", морской танкер "Академик Пашин" и гидрографическое судно "Николай Скосырев".

Министр напомнил, что североморцы успешно решают задачи в Атлантике и Средиземном море. А в Арктике они не только обеспечивают безопасность Северного морского пути, но и участвуют в изучении региона. К примеру, сейчас военные моряки совместно с Русским географическим обществом проводят третью комплексную арктическую экспедицию, цель которой - научно-практическое исследование Северного Ледовитого океана.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Арктика: битва за ресурсы

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