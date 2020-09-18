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Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков

Новости
    18.09.2020, 13:23
Текст:   Олег Усков

Джерри Харрис, звезда документального сериала Netflix "Чирлидеры" (Cheer), арестован по подозрению в совращении тринадцатилетнего мальчика и целому ряду других вопиющих эпизодов.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Daily Mail. Уточнив: 21-летний актер, изображающий в реалити позитивного парня с нелегкой судьбой, подозревается в изготовлении детской порнографии и многочисленных домогательствах до "десятков несовершеннолетних мальчиков".

Кроме того, подозреваемый признался в совершении полового акта с пятнадцатилетним подростком на вечеринке.

Обвинения против артиста, профессионально занимающегося чирлидингом и организацией соответствующих мероприятий, были предъявлены в четверг в Федеральном суде Чикаго.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как сообщается, актера арестовали после того, как четырнадцатилетние братья-близнецы из Техаса, также занимающиеся чирлидингом, подали против Харриса иск, в котором утверждается, что он вымогал у них интимные фото и предлагал скарбезности - соответствующие скриншоты издание в большом ассортименте приводит.

Премьера Cheer состоялась в этом году. Шоу получило неплохие рейтинги.

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