Беспилотник впервые в мире приземлился в аэропорту

Компания Israel Aerospace Industries провела испытания беспилотного разведчика Heron в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Целью тестов стала проверка способности аппарата обнаруживать другие воздушные суда в едином пространстве и уклоняться от столкновения с ними.

Беспилотник поднялся в воздух с военной авиабазы "Эйн-Шемер", перелетел в Бен-Гурион, приземлился, затем взлетел и вернулся обратно. Аппаратом через спутниковый канал управлял оператор с авиабазы, но взлет и посадка проходили в полностью автоматическом режиме. Аэропорт в это время продолжал принимать и отправлять рейсы. Таким образом Heron стал первым в мире беспилотным аппаратом, совершившим посадку в действующем гражданском аэропорту, пишет "Популярная механика".

Heron - самый продаваемый израильский дрон. Аппарат взлетной массой чуть более тонны и размахом крыла 16,6 метра предназначен для ведения разведки. Продолжительность его полета 46 часов.