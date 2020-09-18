Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.09.2020,  
09:16
Текст:  Антон Валагин

Беспилотник впервые в мире приземлился в аэропорту

Компания Israel Aerospace Industries провела испытания беспилотного разведчика Heron в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Целью тестов стала проверка способности аппарата обнаруживать другие воздушные суда в едином пространстве и уклоняться от столкновения с ними.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Су-27 вылетал на перехват иностранных самолетов над Черным морем

Беспилотник поднялся в воздух с военной авиабазы "Эйн-Шемер", перелетел в Бен-Гурион, приземлился, затем взлетел и вернулся обратно. Аппаратом через спутниковый канал управлял оператор с авиабазы, но взлет и посадка проходили в полностью автоматическом режиме. Аэропорт в это время продолжал принимать и отправлять рейсы. Таким образом Heron стал первым в мире беспилотным аппаратом, совершившим посадку в действующем гражданском аэропорту, пишет "Популярная механика".

Heron - самый продаваемый израильский дрон. Аппарат взлетной массой чуть более тонны и размахом крыла 16,6 метра предназначен для ведения разведки. Продолжительность его полета 46 часов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Су-27 вылетал на перехват иностранных самолетов над Черным морем 17.09.2020
Расчеты С-400 "Триумф" ЗВО отразили ракетный удар условного противника 15.09.2020
Состязание БМПТ "Терминатор" с Т-90М "Прорыв" показали на видео 14.09.2020
испытания
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В этом году Северный флот получит 179 единиц вооружения 17.09.2020
Завершились испытания вертолета Ка-52К "Катран" 17.09.2020
Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России 16.09.2020
беспилотники
Три главных технологии войн будущего назвали в США 14.09.2020
Китайское издание назвало главные новинки "Армии-2020" 11.09.2020