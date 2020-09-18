Закон Еврейской автономной области от 9 сентября 2020 года № 604-ОЗ "Об установлении в Еврейской автономной области величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 11 сентября 2020 года

Статья 1

Установить в Еврейской автономной области величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 12 838 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий Губернатора области А.Б.Левинталь







