Закон Еврейской автономной области от 9 сентября 2020 года № 604-ОЗ "Об установлении в Еврейской автономной области величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 11 сентября 2020 года
Статья 1
Установить в Еврейской автономной области величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 12 838 рублей.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий Губернатора области А.Б.Левинталь
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