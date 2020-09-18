Как русский экипаж впервые выполнил "петлю Нестерова" на гидросамолете

Ян Нагурский известен как первый в мире летчик, совершивший полет севернее полярного круга. Вместе с механиком Николаем Годовиковым на борту он также впервые в истории авиации выполнил "петлю Нестерова" на гидросамолете М-9.

Поляк по национальности, Ян Иосифович Нагурский стал одним из выдающихся летчиков Российской империи. Гатчинскую офицерскую военную школу он окончил в 1913 году. Уже на следующий год зашла речь о том, чтобы организовать воздушные поиски пропавших в Арктике экспедиций. Такого опыта не имел никто. Поручику Нагурскому, служившему в Главном гидрографическом управлении, было поручено исследовать такую возможность.

После переписки с Амундсеном он решил остановиться на французском Farman MF.11. Когда он прибыл за самолетом в Париж, никто из местных авиатехников участвовать в экспедиции не согласился. Самолет в разобранном виде довезли морем к Новой Земле, где летчик вместе с авиатехником Евгением Кузнецовым собрали его.

Первый в мире арктический полет состоялся 21 августа 1914 года и длился 4 с лишним часа. В общей сложности Нагурский совершил пять разведывательных вылетов у Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Следов пропавших экспедиций с воздуха найти не удалось, зато летчик собрал массу наблюдений технического свойства и разработал рекомендации для полетов в Арктике. Отчет был издан в виде книги и презентован царю.

В 1916 году Нагурский совершил еще один вылет, навсегда занесший его в историю авиации. Он выполнил мертвую петлю на гидросамолете.

"Летающая лодка" М-9 авторства Дмитрия Григоровича задумывалась как морской разведчик. Но разработка получилась многоцелевой, успешно выполняющей роль бомбардировщика или патрульного самолета. М-9 представлял собой биплан с двигателем 150 л.с., фюзеляж, крыло с оперением и межкрыльные стойки у него были выполнены из дерева, обшиты фанерой и полотном, крылья и хвостовое оперение были только полотняными. Гидросамолет развивал максимальную скорость полета 110 км/ч, посадочную - 85 км/ч и мог подняться на 3 километра.

Несмотря на свои, казалось бы, скромные летные характеристики, М-9 стал главной "рабочей лошадкой" морской авиации. Гидросамолет прекрасно держался на воде, мог садиться на снег и взлетать с него. И в пользу конструкции Григоровича говорит тот факт, что М-9 стал тем самым гидросамолетом, на котором Нагурский выполнил "мертвую петлю".

В сентябре 1916 года летчик вместе с механиком-пулеметчиком Николаем Годовиковым решили проверить, как долго гидросамолет может набирать высоту в вертикальном положении. Так получилась "мертвая петля": причем Годовикова во время маневра чуть не выбросило, он удержался руками. За первой последовала вторая.

На следующий год родился слух о гибели Нагурского, поскольку его самолет был подбит во время боев над Балтикой. Однако летчика вместе с механиком спасли после проведенных в морской воде двух часов. Он недолго прослужил в рядах красной авиации после Октябрьской революции, уехав на лечение в Польшу и так и не вернувшись обратно. Дальнейшая его жизнь была достаточно скромной и неприметной, свои воспоминания о полетах над Арктикой он издал в виде книги в 1958 году.