Закон Республики Карелия от 16 сентября 2020 года № 2503-ЗРК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия в целях установления социальной доплаты к пенсии в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2021 год в размере 12 249 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







