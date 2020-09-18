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18 сентября 2020 г.

Закон Республики Карелия от 16 сентября 2020 года № 2503-ЗРК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год"

Дата подписания 16 сентября 2020 г.
Опубликован 18 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия в целях установления социальной доплаты к пенсии в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2021 год в размере 12 249 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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