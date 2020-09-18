Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2020 года № 26-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 сентября 2020 года

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", устанавливается в размере 9679 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







