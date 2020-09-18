"Колесный танк" может появиться в индийской армии

В Индии может появиться свой "колесный танк". Речь идет о боевой машине на базе плавающего бронетранспортера Kestrel.

Proposed mounted gun system on Kestrel pic.twitter.com/QltnFLY3x3 — Alpha Defense (@alpha_defense) September 16, 2020

Работы по его созданию ведутся с 2012 года. Он рассматривается как замена устаревших БТР советского и чехословацкого производства.

В настоящее время разработано несколько версий с различным вооружением. Одной из них является вариант, оснащенный 30-мм автоматической пушкой 2А42, с боевым отделением от выпускавшейся по лицензии российской БМП-2, которое имеет местное обозначение Sarath.

Сообщалось, что на основе Kestrel ведется создание и других образцов техники массой более 27 000 кг. В том числе и колесного танка - машины огневой поддержки с 105-мм орудием. Современная система управления огнем позволит ей эффективно применять имеющееся вооружение, в том числе и в ночных условиях.

Благодаря шасси с колесной формулой 8х8 существенно повысится мобильность - 600-сильный дизельный двигатель дает возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч.

Правда, пока не ясно, сохранится ли у моделей максимальной весовой категории возможность преодоления водных преград вплавь.

Интерес военных к технике такого класса понятен, аналогичные бронемашины выпускались в Бразилии, Италии, Франции, Китае, Японии и др. Они эксплуатируются во многих армиях мира и довольно-таки неплохо показали себя в ходе различных военных конфликтов и миротворческих операций.

Ранее сообщалось о возможном появлении колесного танка и в России, для этого будет использована средняя унифицированная платформа "Бумеранг".