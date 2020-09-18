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18.09.2020,  
18:03
Текст:  Алексей Моисеев

"Колесный танк" может появиться в индийской армии

В Индии может появиться свой "колесный танк". Речь идет о боевой машине на базе плавающего бронетранспортера Kestrel.

Работы по его созданию ведутся с 2012 года. Он рассматривается как замена устаревших БТР советского и чехословацкого производства.

В настоящее время разработано несколько версий с различным вооружением. Одной из них является вариант, оснащенный 30-мм автоматической пушкой 2А42, с боевым отделением от выпускавшейся по лицензии российской БМП-2, которое имеет местное обозначение Sarath.

Сообщалось, что на основе Kestrel ведется создание и других образцов техники массой более 27 000 кг. В том числе и колесного танка - машины огневой поддержки с 105-мм орудием. Современная система управления огнем позволит ей эффективно применять имеющееся вооружение, в том числе и в ночных условиях.

Благодаря шасси с колесной формулой 8х8 существенно повысится мобильность - 600-сильный дизельный двигатель дает возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч.

Правда, пока не ясно, сохранится ли у моделей максимальной весовой категории возможность преодоления водных преград вплавь.

Фото: Vivek Patankar / wikimedia.org
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Интерес военных к технике такого класса понятен, аналогичные бронемашины выпускались в Бразилии, Италии, Франции, Китае, Японии и др. Они эксплуатируются во многих армиях мира и довольно-таки неплохо показали себя в ходе различных военных конфликтов и миротворческих операций.

Ранее сообщалось о возможном появлении колесного танка и в России, для этого будет использована средняя унифицированная платформа "Бумеранг".

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