Поражение воздушной мишени снарядом 155-мм гаубицы сняли на видео

В интернете появилось новое видео стрельб 155-мм самоходной гаубицы Paladin и корабельной 155-мм артиллерийской установки AGS экспериментальными снарядами по мишеням-имитаторам крылатой ракеты Skeeter.

В отличии от ранее опубликованной видеозаписи, в ролике продолжительностью 38 секунд можно увидеть не только подготовку к стрельбам, но и момент попадания снаряда в летящую цель.

Напомним, что 1-2 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штат Нью-Мексико прошли испытания перспективной сетевой системы боевого управления ABMS.

Система представляет собой искусственный интеллект, который собирает информацию из разных источников - от космических спутников до радара на каждом отдельно взятом самолете - составляет единую картину поля боя и подбирает для каждой вражеской цели наиболее удобный способ уничтожения.

Как сообщал bmpd, испытываемый снаряд имеет коническую форму и оснащен реактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до пяти Махов. Заявляемая предельная дальность стрельбы для 155-мм варианта достигает 43 миль или 80 километров. Снаряд не несет взрывчатого вещества, осуществляя кинетическое поражение, хотя в других вариантах может иметь 900 граммов.