За сутки в России подтверждено 5905 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5905 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 805
- 2. Санкт-Петербург 206
- 3. Ростовская область 172
- 4. Московская область 165
- 5. Нижегородская область 161
- 6. Ставропольский край 140
- 7. Свердловская область 129
- 8. Кемеровская область 128
- 9. Воронежская область 123
- 10. Самарская область 123
- 11. Ульяновская область 120
- 12. Саратовская область 107
- 13. Архангельская область 103
- 14. Красноярский край 103
- 15. Оренбургская область 99
- 16. Пензенская область 99
- 17. Волгоградская область 97
- 18. Краснодарский край 92
- 19. Республика Дагестан 84
- 20. Ханты-Мансийский АО 81
- 21. Иркутская область 81
- 22. Республика Крым 78
- 23. Мурманская область 76
- 24. Приморский край 71
- 25. Хабаровский край 68
- 26. Республика Коми 67
- 27. Удмуртская Республика 67
- 28. Кировская область 67
- 29. Пермский край 67
- 30. Республика Саха (Якутия) 67
- 31. Алтайский край 66
- 32. Республика Алтай 65
- 33. Карачаево-Черкесская Республика 63
- 34. Томская область 62
- 35. Республика Калмыкия 61
- 36. Челябинская область 61
- 37. Республика Бурятия 60
- 38. Тюменская область 59
- 39. Ямало-Ненецкий АО 59
- 40. Омская область 52
- 41. Забайкальский край 52
- 42. Орловская область 51
- 43. Белгородская область 49
- 44. Новосибирская область 49
- 45. Брянская область 48
- 46. Калужская область 48
- 47. Ярославская область 47
- 48. Астраханская область 47
- 49. Республика Ингушетия 45
- 50. Ленинградская область 44
- 51. Вологодская область 43
- 52. Кабардино-Балкарская Республика 43
- 53. Ивановская область 42
- 54. Республика Тыва 36
- 55. Тамбовская область 35
- 56. Рязанская область 34
- 57. Республика Карелия 34
- 58. Владимирская область 33
- 59. Курская область 33
- 60. Республика Северная Осетия 33
- 61. Республика Башкортостан 33
- 62. Амурская область 33
- 63. Магаданская область 33
- 64. Костромская область 32
- 65. Липецкая область 32
- 66. Республика Мордовия 32
- 67. Республика Хакасия 32
- 68. Тульская область 31
- 69. Калининградская область 31
- 70. Сахалинская область 29
- 71. Тверская область 28
- 72. Новгородская область 28
- 73. Курганская область 28
- 74. Псковская область 27
- 75. Республика Татарстан 26
- 76. Чувашская Республика 26
- 77. Камчатский край 25
- 78. г. Севастополь 24
- 79. Республика Адыгея 23
- 80. Республика Марий Эл 21
- 81. Смоленская область 14
- 82. Еврейская АО 9
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 1 091 186 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Московская область, Смоленская область 0,2%
- 3. Москва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 134 летальных случая
- Брянская область 2
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Орловская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 8
- Республика Коми 3
- Калининградская область 2
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 19
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 7
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 10
- Тюменская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 4
- Алтайский край 2
- Красноярский край 1
- Иркутская область 4
- Кемеровская область 11
- Новосибирская область 4
- Томская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерли 19 195 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 339 человек
- Белгородская область 8
- Брянская область 67
- Владимирская область 18
- Воронежская область 72
- Ивановская область 34
- Калужская область 14
- Костромская область 33
- Курская область 1
- Липецкая область 38
- Московская область 155
- Орловская область 47
- Рязанская область 20
- Смоленская область 16
- Тамбовская область 34
- Тверская область 14
- Тульская область 37
- Ярославская область 90
- Москва 1107
- Республика Карелия 18
- Республика Коми 41
- Архангельская область 41
- Вологодская область 39
- Калининградская область 38
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 44
- Новгородская область 45
- Псковская область 27
- Санкт-Петербург 104
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 16
- Республика Крым 58
- Краснодарский край 51
- Астраханская область 26
- Волгоградская область 123
- Ростовская область 59
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 72
- Республика Ингушетия 53
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 143
- Республика Башкортостан 65
- Республика Марий Эл 19
- Республика Мордовия 54
- Республика Татарстан 33
- Удмуртская Республика 45
- Республика Чувашия 51
- Пермский край 44
- Кировская область 33
- Нижегородская область 144
- Оренбургская область 104
- Пензенская область 47
- Самарская область 108
- Саратовская область 106
- Ульяновская область 237
- Курганская область 31
- Свердловская область 62
- Тюменская область 26
- Ханты-Мансийский автономный округ 90
- Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- Челябинская область 62
- Республика Алтай 38
- Республика Тыва 40
- Республика Хакасия 14
- Алтайский край 64
- Красноярский край 79
- Иркутская область 146
- Кемеровская область 77
- Новосибирская область 93
- Омская область 68
- Томская область 72
- Республика Бурятия 28
- Республика Саха (Якутия) 43
- Забайкальский край 17
- Камчатский край 7
- Приморский край 70
- Амурская область 31
- Магаданская область 29
- Хабаровский край 62
- Сахалинская область 69
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 901 207.