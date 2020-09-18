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18.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5905 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 5905 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 805
  • 2. Санкт-Петербург 206
  • 3. Ростовская область 172
  • 4. Московская область 165
  • 5. Нижегородская область 161
  • 6. Ставропольский край 140
  • 7. Свердловская область 129
  • 8. Кемеровская область 128
  • 9. Воронежская область 123
  • 10. Самарская область 123
  • 11. Ульяновская область 120
  • 12. Саратовская область 107
  • 13. Архангельская область 103
  • 14. Красноярский край 103
  • 15. Оренбургская область 99
  • 16. Пензенская область 99
  • 17. Волгоградская область 97
  • 18. Краснодарский край 92
  • 19. Республика Дагестан 84
  • 20. Ханты-Мансийский АО 81
  • 21. Иркутская область 81
  • 22. Республика Крым 78
  • 23. Мурманская область 76
  • 24. Приморский край 71
  • 25. Хабаровский край 68
  • 26. Республика Коми 67
  • 27. Удмуртская Республика 67
  • 28. Кировская область 67
  • 29. Пермский край 67
  • 30. Республика Саха (Якутия) 67
  • 31. Алтайский край 66
  • 32. Республика Алтай 65
  • 33. Карачаево-Черкесская Республика 63
  • 34. Томская область 62
  • 35. Республика Калмыкия 61
  • 36. Челябинская область 61
  • 37. Республика Бурятия 60
  • 38. Тюменская область 59
  • 39. Ямало-Ненецкий АО 59
  • 40. Омская область 52
  • 41. Забайкальский край 52
  • 42. Орловская область 51
  • 43. Белгородская область 49
  • 44. Новосибирская область 49
  • 45. Брянская область 48
  • 46. Калужская область 48
  • 47. Ярославская область 47
  • 48. Астраханская область 47
  • 49. Республика Ингушетия 45
  • 50. Ленинградская область 44
  • 51. Вологодская область 43
  • 52. Кабардино-Балкарская Республика 43
  • 53. Ивановская область 42
  • 54. Республика Тыва 36
  • 55. Тамбовская область 35
  • 56. Рязанская область 34
  • 57. Республика Карелия 34
  • 58. Владимирская область 33
  • 59. Курская область 33
  • 60. Республика Северная Осетия 33
  • 61. Республика Башкортостан 33
  • 62. Амурская область 33
  • 63. Магаданская область 33
  • 64. Костромская область 32
  • 65. Липецкая область 32
  • 66. Республика Мордовия 32
  • 67. Республика Хакасия 32
  • 68. Тульская область 31
  • 69. Калининградская область 31
  • 70. Сахалинская область 29
  • 71. Тверская область 28
  • 72. Новгородская область 28
  • 73. Курганская область 28
  • 74. Псковская область 27
  • 75. Республика Татарстан 26
  • 76. Чувашская Республика 26
  • 77. Камчатский край 25
  • 78. г. Севастополь 24
  • 79. Республика Адыгея 23
  • 80. Республика Марий Эл 21
  • 81. Смоленская область 14
  • 82. Еврейская АО 9
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 1 091 186 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Московская область, Смоленская область 0,2%
  • 3. Москва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 134 летальных случая
  • Брянская область 2
  • Ивановская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 5
  • Орловская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 1
  • Москва 8
  • Республика Коми 3
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 7
  • Республика Дагестан 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 10
  • Тюменская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Тыва 4
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 1
  • Иркутская область 4
  • Кемеровская область 11
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерли 19 195 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 339 человек
  • Белгородская область 8
  • Брянская область 67
  • Владимирская область 18
  • Воронежская область 72
  • Ивановская область 34
  • Калужская область 14
  • Костромская область 33
  • Курская область 1
  • Липецкая область 38
  • Московская область 155
  • Орловская область 47
  • Рязанская область 20
  • Смоленская область 16
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 14
  • Тульская область 37
  • Ярославская область 90
  • Москва 1107
  • Республика Карелия 18
  • Республика Коми 41
  • Архангельская область 41
  • Вологодская область 39
  • Калининградская область 38
  • Ленинградская область 25
  • Мурманская область 44
  • Новгородская область 45
  • Псковская область 27
  • Санкт-Петербург 104
  • Республика Адыгея 19
  • Республика Калмыкия 16
  • Республика Крым 58
  • Краснодарский край 51
  • Астраханская область 26
  • Волгоградская область 123
  • Ростовская область 59
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 72
  • Республика Ингушетия 53
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 24
  • Республика Северная Осетия - Алания 19
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 143
  • Республика Башкортостан 65
  • Республика Марий Эл 19
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Татарстан 33
  • Удмуртская Республика 45
  • Республика Чувашия 51
  • Пермский край 44
  • Кировская область 33
  • Нижегородская область 144
  • Оренбургская область 104
  • Пензенская область 47
  • Самарская область 108
  • Саратовская область 106
  • Ульяновская область 237
  • Курганская область 31
  • Свердловская область 62
  • Тюменская область 26
  • Ханты-Мансийский автономный округ 90
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • Челябинская область 62
  • Республика Алтай 38
  • Республика Тыва 40
  • Республика Хакасия 14
  • Алтайский край 64
  • Красноярский край 79
  • Иркутская область 146
  • Кемеровская область 77
  • Новосибирская область 93
  • Омская область 68
  • Томская область 72
  • Республика Бурятия 28
  • Республика Саха (Якутия) 43
  • Забайкальский край 17
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 70
  • Амурская область 31
  • Магаданская область 29
  • Хабаровский край 62
  • Сахалинская область 69
  • Еврейская автономная область 2
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 901 207.

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