За сутки в России подтверждено 5905 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 5905 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 805

2. Санкт-Петербург 206

3. Ростовская область 172

4. Московская область 165

5. Нижегородская область 161

6. Ставропольский край 140

7. Свердловская область 129

8. Кемеровская область 128

9. Воронежская область 123

10. Самарская область 123

11. Ульяновская область 120

12. Саратовская область 107

13. Архангельская область 103

14. Красноярский край 103

15. Оренбургская область 99

16. Пензенская область 99

17. Волгоградская область 97

18. Краснодарский край 92

19. Республика Дагестан 84

20. Ханты-Мансийский АО 81

21. Иркутская область 81

22. Республика Крым 78

23. Мурманская область 76

24. Приморский край 71

25. Хабаровский край 68

26. Республика Коми 67

27. Удмуртская Республика 67

28. Кировская область 67

29. Пермский край 67

30. Республика Саха (Якутия) 67

31. Алтайский край 66

32. Республика Алтай 65

33. Карачаево-Черкесская Республика 63

34. Томская область 62

35. Республика Калмыкия 61

36. Челябинская область 61

37. Республика Бурятия 60

38. Тюменская область 59

39. Ямало-Ненецкий АО 59

40. Омская область 52

41. Забайкальский край 52

42. Орловская область 51

43. Белгородская область 49

44. Новосибирская область 49

45. Брянская область 48

46. Калужская область 48

47. Ярославская область 47

48. Астраханская область 47

49. Республика Ингушетия 45

50. Ленинградская область 44

51. Вологодская область 43

52. Кабардино-Балкарская Республика 43

53. Ивановская область 42

54. Республика Тыва 36

55. Тамбовская область 35

56. Рязанская область 34

57. Республика Карелия 34

58. Владимирская область 33

59. Курская область 33

60. Республика Северная Осетия 33

61. Республика Башкортостан 33

62. Амурская область 33

63. Магаданская область 33

64. Костромская область 32

65. Липецкая область 32

66. Республика Мордовия 32

67. Республика Хакасия 32

68. Тульская область 31

69. Калининградская область 31

70. Сахалинская область 29

71. Тверская область 28

72. Новгородская область 28

73. Курганская область 28

74. Псковская область 27

75. Республика Татарстан 26

76. Чувашская Республика 26

77. Камчатский край 25

78. г. Севастополь 24

79. Республика Адыгея 23

80. Республика Марий Эл 21

81. Смоленская область 14

82. Еврейская АО 9

83. Чеченская Республика 7

84. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 1 091 186 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Смоленская область 0,2%

3. Москва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 134 летальных случая Брянская область 2

Ивановская область 1

Липецкая область 1

Московская область 5

Орловская область 1

Тверская область 2

Тульская область 1

Москва 8

Республика Коми 3

Калининградская область 2

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 19

Республика Адыгея 1

Республика Крым 2

Краснодарский край 4

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 7

Республика Дагестан 5

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 2

Пермский край 2

Кировская область 2

Нижегородская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 10

Тюменская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Тыва 4

Алтайский край 2

Красноярский край 1

Иркутская область 4

Кемеровская область 11

Новосибирская область 4

Томская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерли 19 195 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 339 человек Белгородская область 8

Брянская область 67

Владимирская область 18

Воронежская область 72

Ивановская область 34

Калужская область 14

Костромская область 33

Курская область 1

Липецкая область 38

Московская область 155

Орловская область 47

Рязанская область 20

Смоленская область 16

Тамбовская область 34

Тверская область 14

Тульская область 37

Ярославская область 90

Москва 1107

Республика Карелия 18

Республика Коми 41

Архангельская область 41

Вологодская область 39

Калининградская область 38

Ленинградская область 25

Мурманская область 44

Новгородская область 45

Псковская область 27

Санкт-Петербург 104

Республика Адыгея 19

Республика Калмыкия 16

Республика Крым 58

Краснодарский край 51

Астраханская область 26

Волгоградская область 123

Ростовская область 59

Севастополь 6

Республика Дагестан 72

Республика Ингушетия 53

Кабардино-Балкарская Республика 11

Карачаево-Черкесская Республика 24

Республика Северная Осетия - Алания 19

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 143

Республика Башкортостан 65

Республика Марий Эл 19

Республика Мордовия 54

Республика Татарстан 33

Удмуртская Республика 45

Республика Чувашия 51

Пермский край 44

Кировская область 33

Нижегородская область 144

Оренбургская область 104

Пензенская область 47

Самарская область 108

Саратовская область 106

Ульяновская область 237

Курганская область 31

Свердловская область 62

Тюменская область 26

Ханты-Мансийский автономный округ 90

Ямало-Ненецкий автономный округ 20

Челябинская область 62

Республика Алтай 38

Республика Тыва 40

Республика Хакасия 14

Алтайский край 64

Красноярский край 79

Иркутская область 146

Кемеровская область 77

Новосибирская область 93

Омская область 68

Томская область 72

Республика Бурятия 28

Республика Саха (Якутия) 43

Забайкальский край 17

Камчатский край 7

Приморский край 70

Амурская область 31

Магаданская область 29

Хабаровский край 62

Сахалинская область 69

Еврейская автономная область 2

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 901 207. В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса