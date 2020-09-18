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18.09.2020 12:21

"Россети Сибирь" подготовили объекты к зиме раньше обычного

Объекты электросетевого хозяйства "Россети Сибирь" во всех регионах присутствия к прохождению осенне-зимнего периода готовы. Энергетики с опережением календарного графика завершают ремонтную кампанию 2020 года, и это - даже с учетом недельного "простоя" в начале пандемии, связанной с коронавирусом.
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Годовой план реализации ремонтной программы в зоне обслуживания крупнейшей электросетевой компании Сибири и Дальнего Востока на 10 сентября 2020 года выполнен на 90 процентов, календарный план - на 107 процентов. Недельный перерыв в работах, связанный с режимом самоизоляции, на график ремонтов не повлиял.

В целом ремонтная программа на 2020 год в Россети Сибирь была запланирована в объеме 3,471 млрд рублей. В объеме прямых затрат это на 2 процента больше прошлогодних показателей. К настоящему времени реализовано мероприятий на 3107,9 млрд рублей (90 процентов).

Так, ремонт линий электропередачи 0,4-110 кВ завершен в физических объемах на 23,5 тысяч километрах ЛЭП (88%). Ремонт оборудования трансформаторных подстанций 35-110 кВ выполнен на 91 процент - 3610 единиц оборудования. Расчистка трасс ЛЭП завершена на 96 процентов - 7446 гектаров.

Надежное прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока обеспечивает почти тысяча мобильных бригад в составе порядка пяти тысяч человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой - около двух тысяч единиц. Энергетики Россети Сибирь также завершили плановое техническое обслуживание имеющихся 638 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) суммарной мощностью 49,1 МВт, дополнительно оснащены РИСЭ территории, где выявлена потребность в резервировании электроснабжения потребителей.

Основные направления капитальных вложений: модернизация системы оперативного постоянного тока на подстанциях 110 кВ, установка реклоузеров на линиях 10 кВ, замена неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), расширение просек линий 110 кВ, замена высоковольтных вводов на подстанциях 110 кВ.

Кроме того, в этом году специалисты компании "Россети Сибирь" впервые использовали на линиях электропередачи 35-110 кВ мультикамерные изоляторы-разрядники для защиты ЛЭП от молнии. Было установлено порядка 300 комплектов специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Эти устройства являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. Применение такого оборудования на линиях, наиболее подверженных грозовым перенапряжениям, позволяет защитить ЛЭП от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий.

В рамках ремонтной программы заменено более 550 км неизолированного "голого" провода на линиях 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный (СИП). Такой провод более надежен, не позволяет расхищать электроэнергию и не интересен энерговорам. С начала года на территории присутствия Россети Сибирь на линиях 6-110 кВ установлено 4268 птицезащитных устройств, до 2021 года энергетики доведут эту цифру до 6244 штук.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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