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18.09.2020 12:18

"Ростелеком" в Сибири организовал видеонаблюдение в единый день голосования

Компания "Ростелеком" подготовила и обеспечила бесперебойную работу системы видеонаблюдения в дни досрочного голосования с 11 по 12 сентября и в основной день голосования 13 сентября в двух регионах Сибири - в Новосибирской и Иркутской областях. Видеокамеры были установлены в помещениях 1615 участковых избирательных комиссий (УИК) и в 82 территориальных избирательных комиссий (ТИК). В Новосибирской области видеонаблюдением обеспечили 900 УИК и 44 ТИК, в Иркутской - 715 и 38 соответственно.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

На избирательных участках специалисты компании смонтировали и протестировали программно-аппаратные комплексы, с которых в режиме реального времени велась трансляция выборов. Всего в двух регионах установили 3 394 IP-камеры с широким углом обзора, чтобы минимизировать наличие "слепых" зон. При этом видеонаблюдение настроили таким образом, чтобы можно было видеть помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей.

"Компания "Ростелеком" не первый год работает на выборах разного уровня, поэтому для нас обеспечение прозрачности голосования - уже отработанная и привычная процедура. Благодаря этому мы смогли оперативно развернуть систему видеонаблюдения и гарантировать доступность информации о ходе выборов как во время самого голосования, так и в процессе подсчета голосов и подписания итоговых протоколов", - уточнил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" также предоставил защищенные цифровые каналы и линии связи для передачи информации с участков в территориальные избирательные комиссии и в центры обработки данных. Для проведения голосования в общей сложности цифровой оператор оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 5 000 ТИК и УИК на территории РФ.

"Ростелеком" обеспечивает видеонаблюдением наиболее значимые мероприятия различного масштаба. Всю необходимую информацию об услуге "Видеонаблюдение для бизнеса" можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200 30 00.

Справка

В единый день голосования в Иркутской области проходило 90 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора. В Новосибирской области жители голосовали за депутатов Совета депутатов города Новосибирска и 475 муниципалитетов, а также за новый состав Законодательного собрания региона.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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