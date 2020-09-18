Транснефть - Западная Сибирь провела учение на подводных переходах магистральных нефтепроводов через реку

Красноярское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Анжеро-Судженск - Красноярск и Омск - Иркутск через реку Чулым, проложенных в одном технологическом коридоре.

Согласно сценарию учения, оператор Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Анжеро-Судженск - Красноярск. В режиме телеуправления транспортировка нефти была остановлена. На место выехала патрульная группа для осмотра подводного перехода и установления причины падения давления. По прибытию был обнаружен условный выход нефти на водную поверхность. Место "нештатной ситуации" было оцеплено, установлены предупреждающие знаки.

В устранении последствий условного инцидента участвовали 42 работника. В оперативном режиме на реке Чулым были развернуты три рубежа боновых заграждений. Основные работы по очистке "загрязненного" берега выполнялись на втором и третьем рубежах. Здесь было установлено специализированное оборудование - нефтесборщики, емкости для сбора нефти. На всех трех рубежах были применены усиленные удерживающие боновые заграждения производства ЦБПО АО "Транснефть - Приволга". В ходе УТЗ проводился постоянный эколого-аналитический мониторинг воздуха, почвы и поверхностных вод.

Во время учения была выполнена оценка эффективности проекта нового плана ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛРН) на подводных переходах магистральных нефтепроводов Красноярского РНУ, базирования оборудования и бригад, состояние подъездных путей, проанализированы действующие схемы и способы локализации и ликвидации аварий.

Участники УТЗ устранили последствия условного происшествия в установленное время и в полном объеме. Наблюдательная комиссия приняла решение о том, что корректировка разработанного плана по ликвидации и локализации аварийного разлива нефти не требуется.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"