Транснефть - Западная Сибирь провела учение на подводных переходах магистральных нефтепроводов через реку

Новости

Турникеты с Face Pay появятся на станциях столичного метро в 2021 году 14:07
В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях 14:03
Песков раскритиковал версию о бутылке с "Новичком" у Навального 13:53
В Москве может появиться "народный каршеринг" 13:51
Постпред Беларуси заявил об отсутствии в стране политзаключенных 13:49
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 13:46
Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность 13:30
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков 13:23
Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН 13:09
"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы" 13:08
Около половины россиян пользовались госуслугами на самоизоляции 13:05
В Москве за минувшие сутки выпало около 70% месячной нормы осадков 13:04
Приставы начали изымать имущество экс-главы Марий Эл 13:01
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире 12:57
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину 12:50
Дело экс-футболиста Широкова передано в главное управление МВД Москвы 12:45
Фестиваль финансовой грамотности пройдет онлайн 12:44
Московские врачи вылетели в Узбекистан для борьбы с коронавирусом 12:44
Лукашенко обсудил темпы и перспективы жилищного строительства 12:37
Эксперт: Лучшая подготовка к школе для ребенка - это игра 12:36
Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона 12:29
Под Калининградом добыли два янтарных самородка за один день 12:20
Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет 12:11
Жена Кокорина переболела коронавирусом 12:11
На зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии направят еще 28 млрд рублей 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 12:40

Транснефть - Западная Сибирь провела учение на подводных переходах магистральных нефтепроводов через реку

Красноярское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Анжеро-Судженск - Красноярск и Омск - Иркутск через реку Чулым, проложенных в одном технологическом коридоре.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Согласно сценарию учения, оператор Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Анжеро-Судженск - Красноярск. В режиме телеуправления транспортировка нефти была остановлена. На место выехала патрульная группа для осмотра подводного перехода и установления причины падения давления. По прибытию был обнаружен условный выход нефти на водную поверхность. Место "нештатной ситуации" было оцеплено, установлены предупреждающие знаки.

В устранении последствий условного инцидента участвовали 42 работника. В оперативном режиме на реке Чулым были развернуты три рубежа боновых заграждений. Основные работы по очистке "загрязненного" берега выполнялись на втором и третьем рубежах. Здесь было установлено специализированное оборудование - нефтесборщики, емкости для сбора нефти. На всех трех рубежах были применены усиленные удерживающие боновые заграждения производства ЦБПО АО "Транснефть - Приволга". В ходе УТЗ проводился постоянный эколого-аналитический мониторинг воздуха, почвы и поверхностных вод.

Во время учения была выполнена оценка эффективности проекта нового плана ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛРН) на подводных переходах магистральных нефтепроводов Красноярского РНУ, базирования оборудования и бригад, состояние подъездных путей, проанализированы действующие схемы и способы локализации и ликвидации аварий.

Участники УТЗ устранили последствия условного происшествия в установленное время и в полном объеме. Наблюдательная комиссия приняла решение о том, что корректировка разработанного плана по ликвидации и локализации аварийного разлива нефти не требуется.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область

Главное сегодня

Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину
Белый дом признан аварийным
Матч РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" отменен из-за вспышки коронавируса