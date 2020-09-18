Противолодочные самолеты СФ пролетели 10 тысяч километров за 11 часов

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили 17 сентября 2020 года очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

За 11 часов самолеты преодолели около 10 тысяч километров. В ближней зоне их сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В этот же день противолодочный самолёт Северного флота Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия выполнил 8-часовой плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.