Проект туркластера "Курджипский" вышел в финал Всероссийского конкурса

Недавно в Москве состоялся промежуточный финал Всероссийского конкурса создания проектов экотуризма. В него вошли представители 32 регионов, которые предложили свои концепции мастер-планов туристско-рекреационного кластера. Условия конкурса были довольно жесткие: за 10 минут необходимо рассказать о местных достопримечательностях и будущем турпродукте: на кого он рассчитан, какие предусмотрены объекты показа и сколько потребует финансовых ресурсов.

Среди других в столице был представлен проект туристического кластера "Курджипский", который планируется развивать в Апшеронском районе - одном из красивейших уголков Краснодарского края.

Подробнее об этом проекте мы попросили рассказать главу Апшеронского района Олега Цыпкина.

Откуда такое название, Олег Германович?

Олег Цыпкин: Свое название проект получил благодаря реке Курджипс - самому крупному притоку Белой, который берет свое начало на Лагонакском нагорье. Реку Курджипс можно увидеть, если подняться на скалу Утюг.

Красивое место?

Олег Цыпкин: Не то слово. Я родился в этих местах и то не перестаю восхищаться красотой Апшеронского района. Это моя родина, и у нее огромные возможности для развития экологического, познавательного и экстремального туризма. Здесь нет и не будет крупного производства, окрестные горы привлекают туристов со всей страны. Красивая природа, чистый воздух, кристальная вода рек - что еще нужно для того, чтобы отдохнуть от городской суеты? У нас есть на что посмотреть, и уверен, что за туризмом - будущее Апшеронского района. Главное - его правильно подать.

В этом и поможет создание кластера "Курджипский". В его границы в юго-восточной части Апшеронского района вошли такие известные памятники природы, как "Гуамское ущелье", "Большая и Малая Азишские пещеры", заказник "Камышанова поляна", а также природные достопримечательности - пещеры, скалы, водопады. Проект также затрагивает районы Мезмая и Лагонаки. Территория создаваемого кластера граничит с Кавказским государственным природным биосферным заповедником.

То есть в него вошли любимые всеми туристами места?

Олег Цыпкин: Да. Потенциал природных территорий создает уникальные возможности для создания современного туристического продукта. Известно, что Россия занимает первое в мире место по площади особо охраняемых природных территорий. Однако привлечь сюда еще больше туристов мешает слабая инвестиционная привлекательность регионов. Безусловно, звать инвесторов в эти заповедные места и развивать экотуризм можно, лишь бережно взаимодействуя с природной средой.

Краснодарский край очень разнообразен: здесь есть и степи, и луга, и озера, и водопады, и прибрежная полоса, и заповедники, и высочайшие горные вершины. Человек давно оценил их красоту и научился использовать в своих целях, развивая различные виды туризма. Но сегодня очень нужны оригинальные, так сказать, "экологически дружелюбные" и комфортабельные объекты туристической инфраструктуры. Это означает, что и объекты строительства, и вся инфраструктура должны быть энергоэффективны, автономны и стремиться к "нулевому" воздействию на окружающую среду.

Вспоминается Апшеронская узкоколейная железная дорога - вот уж где нулевое воздействие на среду!

Олег Цыпкин: Это действительно уникальный объект. Поезд, подвозя туристов в Гуамское ущелье, открывает возможности великолепного обзора. Но узкоколейная дорога - не единственное интересное место в Апшеронском районе. На нашей территории расположились 55 объектов санаторно-курортного и туристического комплекса, проложено 11 пеших туристических маршрутов.

На выходные многие горожане хотят уехать в Гуамку. А сколько туристов может она принять?

Олег Цыпкин: Сейчас единовременная емкость средств размещения Апшеронского района - 2 тысячи 252 человека. В минувшем году район посетило 638 тысяч туристов из Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области. И да, вы правы, в основном это туристы "выходного дня" на личном автотранспорте или экскурсионных автобусах.

Я уверен, что туркластер Курджипский может дать мощный толчок развитию Краснодарского края и Адыгеи. Модернизация инфраструктуры и приток инвестиций закономерно привлекут средний бизнес и новые рабочие места.

Сегодня стало очевидным: туристический потенциал напрямую связан с инвестиционной привлекательностью регионов. Тем более что экологическое направление в стране еще только набирает обороты.

Олег Цыпкин: Именно поэтому комплексное развитие территории, вошедшей в кластер, создание новой туристической инфраструктуры позволит повысить привлекательность Апшеронского района для частных инвесторов, создать более тысячи рабочих мест, создать необходимую туристическую инфраструктуру, повысить безопасность туристов и разнообразить предлагаемый турпродукт.

А если поконкретнее в цифрах?

Олег Цыпкин: Реализация проекта увеличит долю туризма в структуре экономики муниципального образования с пяти до пятнадцати процентов. А кластерный подход к развитию территории обеспечит рост среднегодовой загрузки средств размещения с 38 до 65 процентов.

Когда станут известны результаты Всероссийского конкурса?

Олег Цыпкин: После 16 октября, и мы все очень надеемся на победу. Природный потенциал Апшеронского района создает идеальные условия для развития экологического, познавательного, экстремального туризма. Создание кластера позволит не только разнообразить предлагаемый нашей туриндустрией продукт, но и сделать отдых более безопасным.