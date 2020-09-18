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18 сентября 2020 г.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 22.04.2020 г. № 161 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода"

Дата подписания 22 апреля 2020 г.
Опубликован 18 сентября 2020 г.

Зарегистрирован 17.09.2020 г. № 59938

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 13 февраля 2013 г. № 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2013 г., регистрационный № 30076) с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 21 мая 2015 г. № 232 (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2015 г., регистрационный № 37731); от 6 апреля 2016 г. № 170 (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 г., регистрационный № 41917), от И мая 2017 г. № 225 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2017 г., регистрационный № 47434).

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 22.04.2020 г. № 161
(pdf, PDF, 6.0 Мб)