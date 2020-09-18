Зарегистрирован 17.09.2020 г. № 59938

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 13 февраля 2013 г. № 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2013 г., регистрационный № 30076) с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 21 мая 2015 г. № 232 (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2015 г., регистрационный № 37731); от 6 апреля 2016 г. № 170 (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 г., регистрационный № 41917), от И мая 2017 г. № 225 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2017 г., регистрационный № 47434).