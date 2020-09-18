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18 сентября 2020 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.06.2020 г. № П/0210 "Об утверждении форм заявлений о выдаче документарной закладной или электронной закладной, о внесении изменений в документарную закладную или электронную закладную, о погашении регистрационной записи об ипотеке, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и представляемых с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке документов в электронной форме"

Дата подписания 23 июня 2020 г.
Опубликован 18 сентября 2020 г.

Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59880

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.09.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.04.2018 № 226 "Об утверждении форм заявлений о выдаче документарной закладной или электронной закладной, о внесении изменений в документарную закладную или электронную закладную, о погашении регистрационной записи об ипотеке, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и представляемым с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке документам в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 03.08.2018 г., регистрационный № 51783).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.06.2020 г. № П/0210
(pdf, PDF, 1.6 Мб)