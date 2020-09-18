Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59880

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.09.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.04.2018 № 226 "Об утверждении форм заявлений о выдаче документарной закладной или электронной закладной, о внесении изменений в документарную закладную или электронную закладную, о погашении регистрационной записи об ипотеке, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и представляемым с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке документам в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 03.08.2018 г., регистрационный № 51783).