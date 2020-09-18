Самый тяжелый советский вертолет В-12 назвали инженерным триумфом

Popular Mechanics рассказал о крупнейшем в мире советском вертолете

Журнал Popular Mechanics назвал инженерным триумфом советский В-12 (по кодификации НАТО Homer). Он был самым большим из когда-либо построенных вертолетов в мире. Увы, судьба распорядилась так, что его сверхспособности в итоге оказались невостребованными.

Советский Союз создал его в конце 1960-х годов для доставки по воздуху межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на базы, чтобы не прибегать к помощи железных дорог. Как поясняет автор статьи, в то время железнодорожная сеть в СССР была недостаточно развита и находилась под постоянным наблюдением американских самолетов-разведчиков U-2. И новые ракетно-ядерные базы было довольно легко обнаружить по железным дорогам, построенным для их снабжения.

В результате советские конструкторы и предложили сверхтяжелый вертолет, который мог доставлять ядерные ракеты на удаленные базы, сохраняя их в секрете от фоторазведки США.

Проект был одобрен в 1962 году, а в 1968-м В-12 соверши свой первый полет. Он стал, вероятно, первым в мире геликоптером с поперечным расположением винтов.

Вертолет был длиннее и вместительнее Boeing 747 . На нем использовались двигатели двух меньших вертолетов Ми-6 для достижения удвоенной грузоподъемности.

В-12 мог перевозить 196 пассажиров или почти 40 тонн груза. Грузовой отсек имел длину более 28 метров, высоту и ширину свыше четырех метров, что делало его достаточно большим, чтобы с легкостью перевозить городские автобусы. Кабина вмещала экипаж из шести человек, включая собственного электрика.

Международный дебют В-12 состоялся на Парижском авиасалоне 1971 года. НАТО опасалось, что он будет использоваться в качестве тактического авиалайнера, который мог бы нести бронетехнику для поддержки вертолетных атак. Но применить на практике его мощь так и не пришлось.

К этому времени американские спутники-шпионы стали способны обследовать гораздо более широкие участки советской территории. А межконтинентальные баллистические ракеты постепенно настолько полегчали, что их могли перевозить грузовики. К тому же новые технологии позволили МБР нести несколько боеголовок. Это значительно увеличило огневую мощь каждой ракеты и уменьшило потребность в новых стационарных ракетных базах. Отпала необходимость и в их снабжении по воздуху.