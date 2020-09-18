В Москве состоялся форум "Будущее управленческих профессий"

На втором форуме "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи" топ-менеджеры дали оценку противодействию бизнеса коронакризису и наметили основные тренды развития профессии управленца. В частности, в период коронакризиса повысилась роль лидера и невозможность его замены: лидер формирует будущее, а технологии работают с уже существующим. Для лидера возросла важность эмпатии, подстраховки команды, осознанности, образованности, адаптивности, скорости управления рисками. Рождается новый способ мотивации - меритократический, когда во главу угла ставится не опыт, а способности.

Событие прошло 15 сентября 2020 года и было организовано Ассоциацией менеджеров - одним из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Форум приурочен к выходу XXI релиза рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", который публикуется ежегодно в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

На открытии форума президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин заявил: "В текущий исторический момент управленцы высшего звена принимали решение на основе суммы неизвестных и в сверхоперативном режиме. Время пандемии - время сверхвызовов и мобилизации бизнес-усилий. Кажется, что цифровизация уступила место таким ценностям как здоровье и безопасность. Актуальной бизнес-повесткой стало решение социальных и этических дилемм. Несмотря на разразившуюся пандемию, почти полное закрытие границ и острую фазу трансформации всех сфер бизнеса, сегодня выходит XXI релиз рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров". Рейтинг вслед за актуальной повесткой содержит нововведения: функционалы директоров по развитию и IR-директоров".