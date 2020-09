Величайший гитарист мира Джими Хендрикс ушел из жизни 50 лет назад

Можно любить или вообще не слушать Джими Хендрикса, но не признать, что именно он яростнее и последовательнее других способствовал развитию такого инструмента, как электрогитара - невозможно! Гитары в его руках кричали, говорили, плакали, заикались от отчаяния, смеялись - словом, становились практически живым существом. Ради этого Хендрикс в кровь сбивал пальцы, ломал ногти, зубы, изгибал руки, не щадил ни суставов, ни сухожилий. Иногда бил свои гитары, как не поддающегося врага, порой сжигал - от куража эмоций…

18 сентября ровно 50 лет, как он ушел из жизни. Но и по сей день Хендрикса помнят фанаты, боготворят профессионалы, а самых лихих мэтров гитары сравнивают именно с ним. Причем, ни про кого еще не сказали, что он - круче чем Джими.

Да и эксперты ведущего музыкального журнала мира Rolling Stones не сомневались, кого поставить на первое место. Вот с гитаристом №2 еще возникали вопросы. Но в итоге им стал Эрик Клэптон. Кстати, близкий друг Джими Хендрикса.

Великий музыкант скончался в пригороде Лондона, всего пару месяцев он не дожил до 28-летия.

После смерти музыканта продолжают находить его экспериментальные записи, гитарные демо и фонограммы репетиций. К трагической дате были изданы фильм и аудиозапись на двух компакт-дисках и трех винилах - Live in Maui 1970 года. А, наверное, главный альбом гитариста и певца - Band of Gypsies - выпущен теперь с бонусами, в частности, с 7-минутной версией трека Message to Love.

При этом песням Джими Хендрикса трудно подпевать, они не ротируются на радио, поскольку главное в них все-таки спонтанная энергетика, импровизация, саморазрушительный драйв. А еще - экспериментаторство, напор, поиск все новых звучаний и идей.

Да и эффектные трюки с гитарой на концертах - тоже. Ведь Джими играл на ней даже зубами! Да и локтями!

А иногда Хендрикс забрасывал свой "фендер стратокастер" за спину, продолжая нарезать размашистое соло…

Кстати

В 1966 году музыкант образовал свою группу Jimi Hendrix Experience, с которой как раз и начинался хард-рок.

Между прочим

Самые востребованные ныне треки Джими Хендрикса - Voodoo Child и особенно Little Wing, который не раз исполняли на концертах Стив Вай, Стинг, Эрик Клэптон и Стиви Рэй Вон.