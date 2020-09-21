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21 сентября 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 сентября 2020 года № 732 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-1 постановления слова "По 20.09.2020" заменить словами "По 11.10.2020".

1.2. Абзац четвертый пункта 2.1.3 постановления изложить в следующей редакции:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств, организациями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов, за исключением мероприятий, проводимых для организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет".

1.3. В пункте 2-10.3 постановления слова "По 01.11.2020" заменить словами "По 31.12.2020".

1.4. Пункт 2-10.4 постановления исключить.

1.5. В пунктах 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 20.09.2020" заменить словами "по 11.10.2020".

1.6. В пункте 16-3 постановления слова "до 30.09.2020" заменить словами "до 11.10.2020".

1.7. В пункте 18-11 постановления слова "по 01.11.2020" заменить словами "по 31.12.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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