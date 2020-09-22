Актер Петров рассказал, как он сыграл роль легенды советского футбола

Эдуард Стрельцов играл за сборную СССР на Олимпиаде 1956 года, а на чемпионат мира 1958-го, где должен был стать открытием, не поехал. Накануне его приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование, хотя прямых доказательств этого не было.

В заключении Стрельцов в итоге провел пять лет и был освобожден по амнистии. Смог вернуться в профессиональный футбол, став чемпионом СССР в составе "Торпедо".

- "Когда прочитал на каком-то сайте, что Петров сыграет Стрельцова, я об этом еще не знал. Но мне сразу показалось, что все должно сойтись. Я обожаю футбол, обожаю кино. И внутренне чувствовал, что это буду я. Узнав, что меня утвердили на роль Стрельцова, папа после долгой паузы заключил: "Хорошее будет кино".

Режиссер фильма - 28-летний Илья Учитель, продюсер - его отец Алексей Учитель. Он отметил, что идея снять этот фильм принадлежит именно его сыну. Хотя ни Илья, ни 31-летний Петров вживую игру Стрельцова видеть не могли.

- Добавить в фильм правильной чернухи?.. Да, бывали со Стрельцовым разные ситуации. Но тогда у кино будет другой жанр, - сказал Петров. - Я бы, например, хотел, чтобы в кино было много мата. Потому что Стрельцов разговаривал матом. Но это невозможно сделать. Тогда кино не смогут посмотреть молодые. Выйди на улицу, спроси, кто такой Стрельцов. Никто не знает. А он был тем, кто, получив огромную зрительскую любовь, не получил мирового признания. И в этом тоже трагедия Стрельцова. Мы об этом хотели снимать кино для широкой аудитории. И сохранить правду - каким характером и харизмой обладал Стрельцов. Это не приторное кино, это праздник кино, его надо прийти и увидеть.

В кино "Стрельцова" можно посмотреть с 24 сентября. Подробнее о фильме - здесь.