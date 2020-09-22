Apple сохранит удаленный режим работы и после пандемии

Сотрудники Apple доказали свою эффективность при удаленной работе. С таким заявлением выступил руководитель американской корпорации Тим Кук, отметив, что и после пандемии намерен сохранить для персонала возможность работать из дома.

"Не думаю, что мы вернемся к прежнему формату работы. Ситуация с коронавирусом показала, что многие вещи отлично работают и в виртуальном режиме", - цитирует ТАСС главу корпорации.

До сих пор 85 процентов сотрудников компании работают в удаленном режиме. Возвращение к офисной работе в полной мере ожидается только в следующем году. По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США число заражений новым типом коронавируса близится уже к семи миллионам человек (6 835 394). По этому показателю страна лидирует в мире.