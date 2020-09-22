В Москве состоялся пресс-показ фильма "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли. Он сыграл одного из самых известных советских футболистов, на пике карьеры осужденного за изнасилование, хотя прямых доказательств этого не было.

Стрельцов в итоге пропустил чемпионат мира по футболу 1958 года, хотя мог стать его звездой наряду с бразильцем Пеле, чемпионат Европы 1960 года, где сборная СССР стала первой. Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы, пять лет из которых он провел в заключении и был освобожден по амнистии. Смог вернуться в профессиональный футбол, став чемпионом СССР в составе "Торпедо".

Недавно на Первом канале показали сериал "В созвездии Стрельца". Этот фильм, где Стрельцова сыграл Дмитрий Власкин, сняли еще пять лет назад. Картину "Стрельцов" Илья Учитель снимал в 2018-м, во время чемпионата мира, проходившего в России. Его отец Алексей Учитель стал продюсером фильма. Премьера была запланирована на апрель, но из-за эпидемии ее перенесли на сентябрь.

Петров, которому 31 год, не мог видеть вживую, как играл Стрельцов. Эта фамилия вряд ли что-то скажет большинству людей его поколения. Но сам Александр говорит так: "Когда прочитал на каком-то сайте, что Петров сыграет Стрельцова, я об этом еще не знал. Но мне сразу показалось, что все должно сойтись. Я обожаю футбол, обожаю кино. И внутренне чувствовал, что это буду я. Узнав, что меня утвердили на роль Стрельцова, папа после долгой паузы заключил: "Хорошее будет кино".

Каким оно получилось? На "Стрельцова" точно нельзя идти с теми, кто интересуется футбольной историей или хотя бы немного знает историю Стрельцова. Потому что там все "не так, как было". На "Стрельцова" стоит идти с девушкой, потому что это - история любви. Правда, история тоже не такая, как в жизни, но авторы фильма уверены, что художественный вымысел - это нормально.

Например, режиссер объединил несколько эпизодов из стрельцовской карьеры воедино. Вот один из примеров: выйдя из тюрьмы (кстати, этот период жизни в фильме почти не показан), Эдуард вскоре оказывается в составе сборной Советского Союза, которая проводит товарищеский матч с Бразилией в Москве. А публика требует его появления с подожженными газетами.

На самом деле, в том матче сборной СССР Стрельцов не участвовал (проиграли бразильцам 0:3), а факелы люди жгли на стадионе в Горьком - так они давали понять, что хотят увидеть Стрельца.

Он, Стрелец, как называли футболиста в народе, вышел у Ильи Учителя абсолютно положительным героем, хотя в жизни идеальным и правильным, конечно, не был. Хотя режиссер не согласен, что Петров сыграл "приторного" Стрельцова:

- Наша позиция: Стрельцов не виноват в том, в чем его обвинили. Да, у Стрельцова были изъяны. Но это такой футбольный Есенин. И это - главный козырь героя, которого играет Саша.

- Добавить в фильм правильной чернухи?.. Да, бывали со Стрельцовым разные ситуации. Но тогда у кино будет другой жанр, - объясняет Петров. - Я бы, например, хотел, чтобы в кино было много мата. Потому что Стрельцов разговаривал матом. Но это невозможно сделать. Тогда кино не смогут посмотреть молодые. Выйди на улицу, спроси, кто такой Стрельцов. Никто не знает. А он был тем, кто, получив огромную зрительскую любовь, не получил мирового признания. И в этом тоже трагедия Стрельцова. Мы об этом хотели снимать кино для широкой аудитории. И сохранить правду - каким характером и харизмой обладал Стрельцов. Это не приторное кино, это праздник кино, его надо прийти и увидеть.

Во время #WorldCup Илья Учитель снимает фильм "Стрельцов". В роли Эдуарда Анатольевича Александр Петров. Вот эпизод со знаменитым пасом пяточкой. pic.twitter.com/EAbGHaCboa — Артем Локалов (@lokalov) July 5, 2018

По словам Алексея Учителя, ветераны футбола, прочитав сценарий, пришли на встречу с создателями фильма мрачными. В итоге с ними договорились: все футбольные неточности поправили, чтобы не было вранья, а художественную часть оставили за авторами. Кстати, "Стрельцов" - задумка не Учителя-страшего, а именно его 28-летнего сына. "Многие могут подумать, что это по блату. Нет! Видел, как ребята работали над эпохой, сценарием и как передали детали и атмосферу в фильме", - говорит Учитель-старший.

А на одну из главных претензий, мол Саша Петров на Эдуарда Стрельцова совсем не похож, отвечает так: "Он замечательно сыграл, так что люди об этом забудут. А запомнят образ человека, обогнавшего время".

- Мне нравится думать, что мы показали в фильме Стрельцова, получившего то, что он действительно заслужил, - объясняет Илья.

Актер Александр Петров после пресс-показа "Стрельцова", где он сыграл главную роль, рассказал про футбольное поле в его родном Переславое-Залесском.



По словам Петрова, оно в ужасном состоянии: https://t.co/7uCaWCzf86



Есть кто-то из Переславля? Как выглядит поле на стадионе? pic.twitter.com/L6EYVYVYgQ — Артем Локалов (@lokalov) September 22, 2020

Петров, ставший самым известным русским актером, мог стать и футболистом. После показа картины он рассказал, что в 12-13 лет ему снились футбольные сны.

"Вот кадры из "Стрельцова" и снились", - уточнил Петров. Когда его спросили, готов ли он сыграть в российской премьер-лиге, актер ответил: "Ради шутки выйду на 5-10 минут. Когда снимали кино про танкистов, меня позвали в танкисты, когда про летчиков - в летное училище… Но у меня все же другая профессия. И форма, не как в юности, когда я не курил сигареты. Хотя мы с друзьями регулярно играем в "Лужниках" и на других площадках".

Стрельцов настоящий в "Лужниках", только на большой арене, тоже играл, на него собиралось по 100 тысяч зрителей. Сколько людей посмотрит "Стрельцова" в кино - вопрос. Авторы фильма говорят, что история с фильмом станет показательной. Он выходит в сложное время, когда кинотеатры только начинают работу.

- Мы или провалимся или… Или люди пойдут на "Стрельцова", чтобы увидеть праздник, - говорит Алексей Учитель.

В кино фильм будет идти с 24 сентября.